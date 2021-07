Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?

NFT çılgınlığına katılan bir başka büyük isim Coca-Cola oldu. Coca-Cola, Uluslararası Dostluk Günü anısına ilk NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu. NFTleri açık artırmaya çıkarmak için OpenSea ile ortaklık kuruldu.

Üzerinde adınızın yazılı olduğu kişiselleştirilmiş bir Coca-Cola şişesi bulamıyor musunuz? Belki bunun yerine özelleştirilmiş Coca-Cola NFT’si alabilirsiniz. Coca-Cola, Uluslararası Dostluk Günü anısına ilk NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu. NFT koleksiyonları açık artırmaya çıkacak. Açık artırma 30 Temmuz’da başlayacak ve dört gün sürecek.

Coca-Cola, müzayededen elde edilecek miktarın dünyanın en büyük zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar ve yetişkinler için spor organizasyonu olan Special Olympics International‘a bağışlanacağını bildirdi.

Coca-Cola’nın dostluk NFTleri Tafi ile ortaklaşa oluşturuldu ve koleksiyon “video oyunlarının ganimet kutularından ilham aldı”. Ayrıca koleksiyon, yalnızca satın alanların kullanabileceği gizli sürprizler içeriyor. Satın almak isteyen NFT meraklıları 2 Ağustos tarihine kadar OpenSea üzerinden ETH teklifi verebilir.

Ünlü içecek şirketinin Ticari Marka Başkanı Selman Careaga, ilk NFTlerini duyurmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Introducing the first-ever Coca-Cola NFTs! To celebrate International Friendship Day, we’ll be donating all proceeds to our longtime friend and partner @SpecialOlympics. Check them out on @opensea. #NFTCommunity #OpenSeaNFThttps://t.co/SIJ0HnNfdu pic.twitter.com/Rusj2UJuE6

— Coca-Cola (@CocaCola) July 28, 2021