Kripto Para
Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?
Kripto para piyasasındaki negatif haberler ve fiyatlamalara rağmen olumlu gelişmeler de yaşanmıyor değil. Özellikle son 1 ayda blok zinciri tabanlı oyunlarda önemli gelişmeler yaşanıyor ve çıkan yeni oyunların gösterdiği yükseliş ve başarılar dikkatlerden kaçmıyor. Kripto koleksiyonerlerinin ilgi gösterdiği NFT’lerin popülerliği yavaş yavaş arkamızda kalsa da bu alanı Axie Infinity gibi oyunlar canlı tutmaya devam ediyor. Peki nedir bu Axie Infinity?
İçindekiler
Axie Infinity nedir ve Tokenları neler?
Axie Infinity, geliştiricilerinin tabiriyle Nintendo’nun popüler oyun serisi Pokemon’dan ilham alarak geliştirilen, oynayan herkesin son 1 ayda %1600 artış gösteren AXS token’dan kazanabildiği, sevimli çizgi film grafiklerine sahip üs tabanlı bir oyun. Temel olarak oyuncular, kendi üslerinde Axie ismi verilen şirin canavarlarını geliştirerek, onları sıra tabanlı savaşlarda kullanırlar ve yolculuklarına başka Axie’ler dahil ederek veya onları bebeklikten geliştirerek ekiplerini büyütürler, bunun karşılığında da Smooth Love Potion (SLP) adı verilen tokendan elde etme olanağına sahip olurlar.
Axie Infinity Shards (AXS) token, oyunun oyun içi işlemlerde kullanılan kendi idari token’ıdır. SLP ve AXS, Binance, Kucoin, Huobi, FTX gibi büyük kripto para alım satım platformlarında listelenmiştir. Son 1 aydaki yükselişiyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştır. 26 Haziran tarihinde 3 Dolardan fiyatlanan AXS 27 Temmuz tarihinde 53 Dolarları görmüş ve bugün 28 Temmuz itibariyle 45-50 dolar bandında fiyatlanmaktadır.
Oyun geliştiricilerinin de AXS token’ı geliştirmek amacıyla tokenlarını tutan kişilere çeşitli fırsatlar sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde AXS token ile oyun içi işlemler sınırlı olsa da gelecekte AXS token sahipleri, oyun ile ilgili kararlarda ve oyunun geliştirilmesinde oy verme hakkına sahip olacaklar. Bununla birlikte daha fazla AXS token elde edebilmek için staking seçeneklerinin de sunulacağı belirtiliyor. Oyun marketinde de günümüzde işlemler Ethereum ile gerçekleşiyor olsa da gelecekte AXS ile de işlemler yapılabilecek. Geliştiriciler, zaman içerisinde yönetimi topluluğa devretmek için yavaş yavaş merkeziyetsiz otonom bir kuruluş (DAO) olmayı planlamaktadır.
300 Ethereum karşılığı satılan Axie…
Oyun, temelde Ethereum blok zincirinde çalışıyor. Ancak Ethereum’un yüksek komisyon ücretlerini düşürmek ve işlem gecikmelerini önlemek için yan zincir olarak Ronin’i kullanıyor. Tüm oyun içi eşyalar NFT olarak oyunun kendi marketinde tanıtılıyor ve gerçek para karşılığında alınıp, satılabiliyor. Hatta bu Axie’lerden bir tanesi geçtiğimiz aylarda 300 ETH yani bugünki fiyatlama ile 700.000 Dolar civarında bir fiyat ile kendisine alıcı buldu.
✨A new record! ✨
300 ETH for triple mystic Axie, Angel!
Mystic Axie overview 👇https://t.co/ZISLRJmJwl pic.twitter.com/3FHx4a76xu
— Axie Infinity (@AxieInfinity) November 6, 2020
Axie’ler 350 dolardan başlıyor…
Oyuncuların, bu oyuna başlamak için çekincelerinden en önemlisi de şüphesiz ki oyunun başlangıç için maddi bir yatırım gerektiriyor olması. Oyuna başlamak için daha önce de bahsettiğimiz Axie’lerden 3 tane edinerek bir ekip kurmanız gerekiyor. Axie’ler oyunun marketinden satın alınabiliyor ve bir tanesinin fiyatı 350 Dolar’dan başlıyor. Dolayısıyla bir ekip kurmak için en az 1000 Dolar civarında bir başlangıç yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu yatırım ise size başka Axie’lere sahip olabilme ve oyun için ödüller ile geri dönüş sağlıyor. Ayrıca satın alınan Axie’leri tekrar satabileceğinizi de unutmayın. Bu özellikler ile yapılan bu harcamayı bir yatırım olarak görmek daha anlamlı olacaktır.
Nasıl oynanır?
Marketten Axie’lerinizi satın alabilmek için bir Ronin cüzdanına ve Ethereum adresine ihtiyacınız var. Ronin cüzdanınızı ayarladıktan sonra bu cüzdana Ronin Bridge kullanarak Ethereum transfer ediyorsunuz ve transfer ettiğiniz bu Ethereum’lar burada Wrapped Ethereum’a (WETH) dönüşüyor ve bunları kullanarak marketten alışveriş yapabiliyorsunuz.
Oyunu oynayabilmek için öncelikle Axie Infinity’nin internet sitesinden bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra oyunu oynayacağınız platforma indirebilirsiniz. Günümüz itibariyle oyunu PC, Mac veya Android cihazlara apk olarak indirebilirsiniz. Oyunun beta sürümü, IOS cihazlarda da Apple’ın Testflight programının bir parçası olarak yer alıyor. Ancak bu sürüme olan ilgi sebebiyle IOS cihazlardan şu an için daha fazla oyuncu kabul edilmiyor. Yine de siz hangi platformda oynayacaksınız oynayın, Ronin cüzdanınızı kendi oyun hesabınızla eşleştirmeniz gerekiyor ve oyunu oynayabilmek için satın aldığınız Axie’lerinizi cüzdanınızdan oyuna aktarmalısınız.
Özetle
Axie Infinity, Sky Mavis oyun stüdyosu tarafından geliştirilen pokemon mekaniklerine sahip, oynadıkça para kazanma imkanı sunan ilgi çekici bir oyun. Özellikle bu senenin Haziran aynın son günlerinden itibaren oldukça yayılmış durumda. Oyunun bu kadar değer kazanmasında da NBA basketbol liginden Dallas Mavericks takımının sahibi Amerikalı milyarder Mark Cuban’ın 7.5 Milyon Dolar ile oyuna katıldığını duyurmasının önemli etkisi oldu. Sky Mavis ise ana oyun dağıtıcı firmalarından biri olan Ubisoft tarafından da destekleniyor. Oyunun geniş çevreye yayılması bazı server problemlerine sebep olsa da geliştirici ekip sunmuş oldukları yol haritasına bağlı olarak geliştirmelerini sürdürüyor.
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Kripto Para
Coca-Cola ilk NFT’sini piyasaya sürüyor!
NFT çılgınlığına katılan bir başka büyük isim Coca-Cola oldu. Coca-Cola, Uluslararası Dostluk Günü anısına ilk NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu. NFTleri açık artırmaya çıkarmak için OpenSea ile ortaklık kuruldu.
Üzerinde adınızın yazılı olduğu kişiselleştirilmiş bir Coca-Cola şişesi bulamıyor musunuz? Belki bunun yerine özelleştirilmiş Coca-Cola NFT’si alabilirsiniz. Coca-Cola, Uluslararası Dostluk Günü anısına ilk NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu. NFT koleksiyonları açık artırmaya çıkacak. Açık artırma 30 Temmuz’da başlayacak ve dört gün sürecek.
Coca-Cola, müzayededen elde edilecek miktarın dünyanın en büyük zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar ve yetişkinler için spor organizasyonu olan Special Olympics International‘a bağışlanacağını bildirdi.
Coca-Cola’nın dostluk NFTleri Tafi ile ortaklaşa oluşturuldu ve koleksiyon “video oyunlarının ganimet kutularından ilham aldı”. Ayrıca koleksiyon, yalnızca satın alanların kullanabileceği gizli sürprizler içeriyor. Satın almak isteyen NFT meraklıları 2 Ağustos tarihine kadar OpenSea üzerinden ETH teklifi verebilir.
Ünlü içecek şirketinin Ticari Marka Başkanı Selman Careaga, ilk NFTlerini duyurmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Coca-Cola, dünyanın en tahsil edilebilir markalarından biridir ve zengin mirasını onlarca yıldır basit sevinç anlarıyla tüketicilerle paylaştı. Yeni dünyalarda yeni yollarla yeni dostlukların kurulduğu metaverse ile ilk NFT’lerimizi paylaşmaktan ve uzun süredir devam eden arkadaşımız ve ortağımız Special Olympics International’ı desteklemekten heyecan duyuyoruz. Her NFT, Coca-Cola markasının özünü oluşturan unsurları kutlamak için yaratıldı ve sanal bir dünya için yeni ve heyecan verici şekillerde yeniden yorumlandı.”
Introducing the first-ever Coca-Cola NFTs! To celebrate International Friendship Day, we’ll be donating all proceeds to our longtime friend and partner @SpecialOlympics. Check them out on @opensea. #NFTCommunity #OpenSeaNFThttps://t.co/SIJ0HnNfdu pic.twitter.com/Rusj2UJuE6
— Coca-Cola (@CocaCola) July 28, 2021
NFTlerin akıbeti ne olacak?
Boğa piyasasının hareketlenmesi ile beraber merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasına olan ilgi artmış, yatırımcılar DeFi platformlarına adeta akın etmeye başlamışlardı. Merkeziyetsiz finans hızla benimsenmeye başlarken, bunun altındaki blok zincir ağı Ethereum da iyice değerlenerek zirvelere ulaşmıştı. Ancak mayıs ortası ile beraber başlayan çöküş, DeFi platformlarını, tokenlarını ve NFT popülaritesini de sarstı. Öyle ki NFT satışlarına olan ilgi bir dönem %90 gibi bir oranda düştü. (Bkz. NFT piyasası öldü mü? NFT satışlarında %90 düşüş!) Ancak bu yeni teknoloji hâlâ ilgi çeken ve merak duyulan bir alan olma özelliğini sürdürüyor. Giderek genişleyen NFT sektörü kripto para birimlerinin dışında farklı bir pazar olma yönünde ilerliyor. NFT’ler, spor dünyasından giyim dünyasına kadar çeşitli sektörlerde kendine yer edinmeyi başardı.
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Kripto Para
Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Açıklama geldi!
Teknoloji ve e-ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edebileceği ile ilgili söylentiler çıkmış ve pek çok kişi bunun gerçekleşeceğini söylemişti. Peki bu söylentiler doğru mu? Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Amazon cephesinden bu iddialara yönelik yanıt geldi.
Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere Amazon bir iş ilanı paylaşmış ve paylaşmış olduğu iş ilanında dijital para ve blok zincir yöneticisi arayışında olduğunu duyurmuştu. Bununla beraber Amazon’un kısa bir süreç içerisinde kripto paralar ile ödeme kabul etmeye başlamasının yüksek bir ihtimale dayandığı öne sürülmüş ve bu konuya yönelik iddialar çığ gibi büyümüştü.
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Geride bıraktığımız günde de Amazon’un Bitcoin ile ödemeleri kabul edeceği iddiaları gündemi epey bir meşgul etti. Amazon Bitcoin kabul edecek mi sorusu kafalarda yer etti. Ancak son gelen bilgilere göre Amazon bu iddiaları yalanladı.
CITY A.M. tarafından yapılan bir haberde, Amazon’un içerisinden bir isim Amazon’un bu yıl sonuna kadar kesinlikle Bitcoin ve kripto paralar ile ödeme başlatmak istediğini belirtmişti. Fakat Amazon bu iddiaları bir e-posta aracılığıyla yalanladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Bitcoin ile ödemelerin kabul edileceği konusu yalanlanırken, kripto para alanının araştırılmaya devam edileceği söylendi.
Geride bıraktığımız gün 40 bin dolar seviyesine yeniden ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin, Amazon’un iddiaları yalanlamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı ve yazı sırasında 37 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.
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