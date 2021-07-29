Yatırımcılarına 1 ayda yüzde 1600 kazandıran oyun, Axie Infinity nedir?

Kripto para piyasasındaki negatif haberler ve fiyatlamalara rağmen olumlu gelişmeler de yaşanmıyor değil. Özellikle son 1 ayda blok zinciri tabanlı oyunlarda önemli gelişmeler yaşanıyor ve çıkan yeni oyunların gösterdiği yükseliş ve başarılar dikkatlerden kaçmıyor. Kripto koleksiyonerlerinin ilgi gösterdiği NFT’lerin popülerliği yavaş yavaş arkamızda kalsa da bu alanı Axie Infinity gibi oyunlar canlı tutmaya devam ediyor. Peki nedir bu Axie Infinity?

Axie Infinity nedir ve Tokenları neler?

Axie Infinity, geliştiricilerinin tabiriyle Nintendo’nun popüler oyun serisi Pokemon’dan ilham alarak geliştirilen, oynayan herkesin son 1 ayda %1600 artış gösteren AXS token’dan kazanabildiği, sevimli çizgi film grafiklerine sahip üs tabanlı bir oyun. Temel olarak oyuncular, kendi üslerinde Axie ismi verilen şirin canavarlarını geliştirerek, onları sıra tabanlı savaşlarda kullanırlar ve yolculuklarına başka Axie’ler dahil ederek veya onları bebeklikten geliştirerek ekiplerini büyütürler, bunun karşılığında da Smooth Love Potion (SLP) adı verilen tokendan elde etme olanağına sahip olurlar.

Axie Infinity Shards (AXS) token, oyunun oyun içi işlemlerde kullanılan kendi idari token’ıdır. SLP ve AXS, Binance, Kucoin, Huobi, FTX gibi büyük kripto para alım satım platformlarında listelenmiştir. Son 1 aydaki yükselişiyle dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştır. 26 Haziran tarihinde 3 Dolardan fiyatlanan AXS 27 Temmuz tarihinde 53 Dolarları görmüş ve bugün 28 Temmuz itibariyle 45-50 dolar bandında fiyatlanmaktadır.

Oyun geliştiricilerinin de AXS token’ı geliştirmek amacıyla tokenlarını tutan kişilere çeşitli fırsatlar sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde AXS token ile oyun içi işlemler sınırlı olsa da gelecekte AXS token sahipleri, oyun ile ilgili kararlarda ve oyunun geliştirilmesinde oy verme hakkına sahip olacaklar. Bununla birlikte daha fazla AXS token elde edebilmek için staking seçeneklerinin de sunulacağı belirtiliyor. Oyun marketinde de günümüzde işlemler Ethereum ile gerçekleşiyor olsa da gelecekte AXS ile de işlemler yapılabilecek. Geliştiriciler, zaman içerisinde yönetimi topluluğa devretmek için yavaş yavaş merkeziyetsiz otonom bir kuruluş (DAO) olmayı planlamaktadır.

300 Ethereum karşılığı satılan Axie…

Oyun, temelde Ethereum blok zincirinde çalışıyor. Ancak Ethereum’un yüksek komisyon ücretlerini düşürmek ve işlem gecikmelerini önlemek için yan zincir olarak Ronin’i kullanıyor. Tüm oyun içi eşyalar NFT olarak oyunun kendi marketinde tanıtılıyor ve gerçek para karşılığında alınıp, satılabiliyor. Hatta bu Axie’lerden bir tanesi geçtiğimiz aylarda 300 ETH yani bugünki fiyatlama ile 700.000 Dolar civarında bir fiyat ile kendisine alıcı buldu.

✨A new record! ✨ 300 ETH for triple mystic Axie, Angel! Mystic Axie overview 👇https://t.co/ZISLRJmJwl pic.twitter.com/3FHx4a76xu — Axie Infinity (@AxieInfinity) November 6, 2020

Axie’ler 350 dolardan başlıyor…

Oyuncuların, bu oyuna başlamak için çekincelerinden en önemlisi de şüphesiz ki oyunun başlangıç için maddi bir yatırım gerektiriyor olması. Oyuna başlamak için daha önce de bahsettiğimiz Axie’lerden 3 tane edinerek bir ekip kurmanız gerekiyor. Axie’ler oyunun marketinden satın alınabiliyor ve bir tanesinin fiyatı 350 Dolar’dan başlıyor. Dolayısıyla bir ekip kurmak için en az 1000 Dolar civarında bir başlangıç yatırımı yapmanız gerekiyor. Bu yatırım ise size başka Axie’lere sahip olabilme ve oyun için ödüller ile geri dönüş sağlıyor. Ayrıca satın alınan Axie’leri tekrar satabileceğinizi de unutmayın. Bu özellikler ile yapılan bu harcamayı bir yatırım olarak görmek daha anlamlı olacaktır.

Nasıl oynanır?

Marketten Axie’lerinizi satın alabilmek için bir Ronin cüzdanına ve Ethereum adresine ihtiyacınız var. Ronin cüzdanınızı ayarladıktan sonra bu cüzdana Ronin Bridge kullanarak Ethereum transfer ediyorsunuz ve transfer ettiğiniz bu Ethereum’lar burada Wrapped Ethereum’a (WETH) dönüşüyor ve bunları kullanarak marketten alışveriş yapabiliyorsunuz.

Oyunu oynayabilmek için öncelikle Axie Infinity’nin internet sitesinden bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra oyunu oynayacağınız platforma indirebilirsiniz. Günümüz itibariyle oyunu PC, Mac veya Android cihazlara apk olarak indirebilirsiniz. Oyunun beta sürümü, IOS cihazlarda da Apple’ın Testflight programının bir parçası olarak yer alıyor. Ancak bu sürüme olan ilgi sebebiyle IOS cihazlardan şu an için daha fazla oyuncu kabul edilmiyor. Yine de siz hangi platformda oynayacaksınız oynayın, Ronin cüzdanınızı kendi oyun hesabınızla eşleştirmeniz gerekiyor ve oyunu oynayabilmek için satın aldığınız Axie’lerinizi cüzdanınızdan oyuna aktarmalısınız.

Özetle

Axie Infinity, Sky Mavis oyun stüdyosu tarafından geliştirilen pokemon mekaniklerine sahip, oynadıkça para kazanma imkanı sunan ilgi çekici bir oyun. Özellikle bu senenin Haziran aynın son günlerinden itibaren oldukça yayılmış durumda. Oyunun bu kadar değer kazanmasında da NBA basketbol liginden Dallas Mavericks takımının sahibi Amerikalı milyarder Mark Cuban’ın 7.5 Milyon Dolar ile oyuna katıldığını duyurmasının önemli etkisi oldu. Sky Mavis ise ana oyun dağıtıcı firmalarından biri olan Ubisoft tarafından da destekleniyor. Oyunun geniş çevreye yayılması bazı server problemlerine sebep olsa da geliştirici ekip sunmuş oldukları yol haritasına bağlı olarak geliştirmelerini sürdürüyor.