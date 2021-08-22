Kripto Para
EIP-1559 ile Yakılan Ethereum Miktarı 70,000’i Geçti
Madencilerin ödüllendirilme sisteminin değiştiği güncellemeden bu yana dolaşımdan çıkarılan Ethereum’un değeri 250 milyon dolara yaklaştı. Yakılan toplam Ethereum miktarıysa an itibariyle 74,000’e dayanmış durumda.
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Londra Güncellemesiyle Yaşananlar
Ethereum’un 5 Ağustos tarihinde uygulamaya giren Londra güncellemesinin ardından blok zincirinde oluşturulan her bir blok ile bir miktar Ethereum’da otomatik olarak dolaşımdan çıkartılıyor. Yakım işlemi çok konuşulan EIP-1559 teklifiyle hayata geçmişti. Bu teklife göre özetle her bir blokta ağdaki işlemler aracılığıyla toplanan komisyonların, madencilere ödül olarak verilmesi yerine bu komisyonlar yakılarak dolaşımdan çıkartılıyor. Madenciler ise komisyonlar yerine artık ağa işlem isteği gönderen kişilerin isteğine göre bıraktığı bahşişleri paylaşıyorlar. Aynı zamanda bu güncelleme ile ağın yoğun olduğu zamanlarda komisyon ücretlerinin müzayede mantığıyla arşa çıktığı sistem de değiştirildi. Artık Ethereum’da ağın yoğunluğundan bağımsız olarak daha sabit bir komisyon ödemesi alınıyor. Londra güncellemesi ve EIP-1559 ile ilgili detaylı bilgi almak için bağlantılı haberlerimizi inceleyebilirsiniz.
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Ethereum ağında bu güncellemeden önce bir yakım işlemi gerçekleşmiyordu. Ethereum’un maksimum arzında da bir limit olmadığı için her bir blok ile 2 Ethereum üretilerek ve arz miktarını sürekli olarak arttırarak büyük bir enflasyonist etki yaratıyordu. Bu durum da Ethereum fiyatının yükselmesi önünde bir engel teşkil ediyordu. Şu anki durumda ise Ethereum hala limitsiz bir arza sahip ve dolaşımdaki Ethereum arzı, her bir blok ile yakılandan daha fazla üretildiği için yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla Ethereum’daki deflasyonist beklenti tam olarak gerçekleşmese de en azından enflasyonist etkinin azaltılması Ethereum’a faydası dokunmuş ve dokunacağa benziyor.
En Çok Ethereum Yakanlar
Yakım işlemi, yakılacak kripto paraların sahipsiz, inaktif bir adrese gönderilmesiyle gerçekleşiyor. Bu şekilde gönderilen kadar miktar geri döndürülemeyecek bir şekilde dolaşımdan çıkartılmış oluyor. Yakılan Ethereumlar ise “gas fee” adı verilen ağda işlemlerin gerçekleştirilmesi için ödenen komisyon ücretlerinden geliyor. Daha karmaşık işlemler için daha fazla komisyon ödeniyor. Örneğin bir NFT pazaryerinde bir tokenı transfer etmek için ödenen komisyon normalin dört katı kadar tutuyor. En büyük NFT pazaryeri olan ve aynı zamanda en büyük komisyon ödeyicisi OpenSea, son 24 saatte neredeyse 430 kadar Ethereum’un yakılmasına aracı olmuş durumda. Bu miktar da anlık olarak 1.4 milyon dolar civarı bir değere sahip. Toplamda ise 9000 civarında Ethereum yakılmış durumda. Son zamanın NFT trendi Cryptopunk’lar sayesinde OpenSea’nin işlem hacmi bir hayli artmıştı.
Uniswap, en çok Ethereum yakmada ikinci durumda. Uniswap üzerinden basit bir token değişimi yapmak için yaklaşık 20 dolar kadar bir komisyon ödenmesi gerekiyor. Uniswap’ta Versiyon 2 ve 3 birlikte son 24 saatte 1.3 milyon dolar değerindeki 400 kadar Ethereum yakılmış durumda. Toplamda ise Uniswap aracılığıyla yakılan Ethereumlar 5000’i aşmış durumda.
Üçüncü sıra ise popüler kripto para oyunu Axie Infinity‘nin elinde. Dünya çapında bir çılgınlığa dönüşmüş oyun aracılığıyla son 24 saatte 550 bin dolar değerindeki 170 Ethereum yakılmış. Sırayı Tether (USDT), Metamask, Sushiswap ve USDC takip ediyor.
Ethereum’un Önünde Neler Var?
Ethereum kendisi için çok önemli bir mihenk taşı olarak gördüğü Ethereum 2.0 yolunda giderken önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ethereum 2.0 ile madencileri tamamen aradan çıkartacak olan Ethereum, Proof of Work (PoW) konseptinden Proof of Stake (PoS) konseptine geçiş yaparak ağdaki işlemlerin çözülmesi için stake yapan yatırımcılara güvenecek. Ethereum 2.0 stake yapan kişiler, 32 Ethereumlar’ını ağa kitleyerek karşılığında 1 node sahibi olacaklar. Node’lar tarafından gerçekleştirilen işlemler sayesinde de ödüllendirilecekler.
Ethereum sürekli olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda Bitcoin’in tahtına da göz dikmiş durumda. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman gösterecek.
Ethereum Fiyatı 6000 dolar olabilir mi? Uzman Analistten Cevap…
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Kripto Para
Solana Tabanlı Merkeziyetsiz Finans Protokolü Luna Yield 6.7 Milyon Dolar ile Kayıplara Karıştı!
Solana ağında kurulmuş merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Luna Yield’ın geliştiricileri, açılıştan 2 gün sonra müşterilerinden gelen 6.7 milyon dolar ile kayıplara karıştılar. İnternet sitelerini ve tüm sosyal medya hesaplarını kapatan geliştiriciler, aynı zamanda platformun havuzunda biriken tüm likiditeyi de çekmiş gözüküyor.
Bilinmeyen bir kaynağın Coindesk’e yaptığı açıklamaya göre Luna Yield geliştiricileri, Luna Yield’ın orjinal havuz adresindeki yaklaşık 6.7 milyon dolar değerindeki kripto paraları çalarak kaçtıkları belirtildi. Kripto paraların çalınma işlemi farklı farklı işlemlerle WBTC, WETH, LUNY ve USDT olarak anonim bir Tornado cüzdanına aktarılmış. WBTC ve WETH, Bitcoin ve Ethereum’un wrapped (sarılmış) tokenları. Wrapped Bitcoin (WBTC), fiyatı Bitcoin’le aynı olan ancak Ethereum ağında çalışan temsili bir coindir. Wrapped Ethereum (WETH) ise yine WBTC’ye benzer şekilde fiyatı Ethereum ile aynı ancak Bitcoin ağında çalışan tokendır. LUNY, Luna Yield platformunun kendi kripto parası. USDT ise değeri 1 dolar olan sabit bir kripto para.
Luna Yield, henüz bu hafta Salı günü hayata geçmişti ve Solana tarafından desteklenen fon toplama platformu SolPAD tarafından çıkan Solstarter’ın ardından ikinci IDO olma özelliğini taşıyordu. IDO, bir blok zinciri projesinin yeni kripto paralarını merkeziyetsiz bir platformda satışa sunarak para toplaması anlamına geliyor. Bu durumda da LUNY tokenı satışa sunulmuş idi.
Luna Yield’ın sosyal medya hesaplarının kapanmasının ardından, neredeyse 200 yatırımcı toplanıp hayal kırıklıklarını paylaşmak için Telegram’da “Luna Yield RUG PULL” adında bir kanal oluşturdular. Rug pull, kripto paralarla birlikte çıkmış bir terim. Türkçe’de ayağının altındaki halıyı çekmek gibi bir anlam taşısa da aslında desteğini çekmek, yarı yolda bırakmak gibi anlamlar taşıyor ve özellikle bu tarz durumlardaki gibi kripto paralarla yapılan hırsızlık veya dolandırıcılık olaylarında kullanılıyor. Dolandırıcı projeler ise yatırımcıları, yüksek faiz oranları vaat ederek kandırıyor.
The second IDO on Solpad Finance is live now!
To participate in the public sale for Luna Yield, click here: https://t.co/j6Lj26nsf6 pic.twitter.com/7LpueWzK8F
— SolPAD (@FinanceSolpad) August 16, 2021
Olayın ardından Luna Yield’ın çıkışından sorumlu olan SolPAD, Pazartesi günü Luna Yield’ın bir çok kez reklamını yaparak insanları yeni açılacak token satışına davet etmişti. Salı günü satışa açılan token ile geliştiriciler insanlardan paraları toplamaya başladı ve Cumartesi günü SolPAD’den gelen başka bir açıklama ile Luna Yield’ın faaliyetlerini durdurduğu, durumun araştırıldığı söylendi ve olayla bağlantısı olan kişilerden kendilerine bilgi verilmesi istendi. Olayın bir hırsızlık vakasının kesinleşmesi üzerine ise SolPAD, tüm sosyal medya hesaplarından bir bildiri yayımladı. Bildiride özetle yaşanan bu olayın kendi topluluklarına büyük bir zarar verdiği, hırsızların çaldıkları kripto paraları kullanamaması için gerekli herşeyi yaptıkları, kendi havuzları SolPAD Finance’in Luna Yield ile doğrudan bağlantısı olmadığı ve Luna Yield’ın yalnızca satışının başlayacağının reklamını yaptıkları, dolayısıyla hiçbir sorumluluk kabul etmedikleri belirtildi.
SolPAD, tüm bunların ardından yaptığı açıklama ile Luna Yield kampanyasına katılıp mağdur olan kişilere bir çeşit telafi planı hazırladıklarını söyledi. Hazırlanan telafi planının ise mağdurların Luna Yield’ı satın aldıkları miktarın %60’ının USDC biriminde kendilerine iade edilmesini kapsadığı öğrenildi.
Update on the compensation plan:
After internal discussion within Solpad Foundation, we have finalized the compensation plan for Luna Yield IDO participants.
— SolPAD (@FinanceSolpad) August 21, 2021
Kripto paralarda yaşanan dolandırıcılık olayları son bulmuyor ve azalmıyor. Dolayısıyla yatırımcılara, yeni ve henüz güvenilirliğini sağlamlaştırmamış olan platformlara yatırım yaparken çok dikkatli olunması ve risklerin farkında olunması öneriliyor.
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Kripto Para
Ethereum Fiyatı 6000 dolar olabilir mi? Uzman Analistten Cevap…
Kripto para piyasasının en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum, Londra güncellemesinin ardından yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ortası çöküşü ile birlikte çöküşten nasibini sert şekilde alan ETH fiyatı, yakaladığı ivmeyi sürdürebilecek mi? Ethereum fiyatı 6000 dolar olabilir mi?
Kripto para piyasası hareketli ve yeşil bir hafta sonu geçiriyor. Özellikle altcoinlerin kazandığı yükseliş ivmesi altcoin yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Piyasanın toplam hacmi 2 trilyon doları aşarak eski günlerine sinyal veriyor.
Piyasa değerine göre olan sıralamada ilk 10’da bulunan kripto paraların neredeyse tamamı artış hareketi gösteriyor. Günün yıldızları ise Avalanche (AVAX), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) oldu. AVAX, son 24 saatte %33 ve son 1 haftada ise %168 artarak yatırımcılarına bayram yaşatıyor. AVAX’ın yükseliş performansı onu Twitter’da trend listesine bile sokmayı başardı.
Altcoinlerin lideri olan Ethereum ise 3.264 dolardan işlem görüyor. Uzun bir süre 2000 dolar seviyesinde seyreden lider altcoin geçtiğimiz haftalarda 3000 dolar seviyesini kırmayı başarmış, ardından bu seviyenin altını yeniden ziyaret etmişti. Fakat bu ziyaret uzun sürmeyerek yön hızla yukarı doğru çevrildi. Ethereum fiyatının kontrolü boğaların elinde ve boğaların fiyatı yükseltmesi bekleniyor. Ünlü kripto analisti Ethereum fiyatı ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Analist AlanSantana, Ethereum fiyatının önemli seviyelerde konumlanmasına rağmen hala en büyük hedefinin 6000 dolar olduğunu ve gözünü buraya diktiğini ifade etti. AlanSantana tarafından yayınlanan grafiğe göre Ethereum fiyatı şu anda 2731 dolar ile 3036 dolar arasındaki önemli bir kanalın üzerinde hareket ediyor. ETH fiyatı zaman zaman konsolide olsa bile fiyat hep bu kanaldaki seviyelerde devam ediyor. Bundan dolayı ETH fiyatı ne kadar bu seviyelerde kalırsa, boğalar için görünüm o kadar iyi olacak.
Ayrıca analiste göre 21 günlük EMA’nın 3165 dolarda kırılması, düşüş eğilimini tetikleyecek. Bundan dolayı önemli bir artış, Ethereum fiyatının başlangıçta 4000 dolara yaklaşmasını sağlayabilir. Ardından gelebilecek önemli bir itme ile de fiyat 5500 doların üzerine çıkabilir.
Genel olarak piyasadaki çoğu altcoin şu anda destek seviyelerinden sıçramış durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin ise 50.000 dolarlık direncini zorluyor. Buradan gelecek bir kırılım, piyasayı farklı bir boyuta taşıyabilir.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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