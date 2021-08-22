EIP-1559 ile Yakılan Ethereum Miktarı 70,000’i Geçti

Madencilerin ödüllendirilme sisteminin değiştiği güncellemeden bu yana dolaşımdan çıkarılan Ethereum’un değeri 250 milyon dolara yaklaştı. Yakılan toplam Ethereum miktarıysa an itibariyle 74,000’e dayanmış durumda.

Londra Güncellemesiyle Yaşananlar

Ethereum’un 5 Ağustos tarihinde uygulamaya giren Londra güncellemesinin ardından blok zincirinde oluşturulan her bir blok ile bir miktar Ethereum’da otomatik olarak dolaşımdan çıkartılıyor. Yakım işlemi çok konuşulan EIP-1559 teklifiyle hayata geçmişti. Bu teklife göre özetle her bir blokta ağdaki işlemler aracılığıyla toplanan komisyonların, madencilere ödül olarak verilmesi yerine bu komisyonlar yakılarak dolaşımdan çıkartılıyor. Madenciler ise komisyonlar yerine artık ağa işlem isteği gönderen kişilerin isteğine göre bıraktığı bahşişleri paylaşıyorlar. Aynı zamanda bu güncelleme ile ağın yoğun olduğu zamanlarda komisyon ücretlerinin müzayede mantığıyla arşa çıktığı sistem de değiştirildi. Artık Ethereum’da ağın yoğunluğundan bağımsız olarak daha sabit bir komisyon ödemesi alınıyor. Londra güncellemesi ve EIP-1559 ile ilgili detaylı bilgi almak için bağlantılı haberlerimizi inceleyebilirsiniz.

Ethereum ağında bu güncellemeden önce bir yakım işlemi gerçekleşmiyordu. Ethereum’un maksimum arzında da bir limit olmadığı için her bir blok ile 2 Ethereum üretilerek ve arz miktarını sürekli olarak arttırarak büyük bir enflasyonist etki yaratıyordu. Bu durum da Ethereum fiyatının yükselmesi önünde bir engel teşkil ediyordu. Şu anki durumda ise Ethereum hala limitsiz bir arza sahip ve dolaşımdaki Ethereum arzı, her bir blok ile yakılandan daha fazla üretildiği için yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla Ethereum’daki deflasyonist beklenti tam olarak gerçekleşmese de en azından enflasyonist etkinin azaltılması Ethereum’a faydası dokunmuş ve dokunacağa benziyor.

En Çok Ethereum Yakanlar

Yakım işlemi, yakılacak kripto paraların sahipsiz, inaktif bir adrese gönderilmesiyle gerçekleşiyor. Bu şekilde gönderilen kadar miktar geri döndürülemeyecek bir şekilde dolaşımdan çıkartılmış oluyor. Yakılan Ethereumlar ise “gas fee” adı verilen ağda işlemlerin gerçekleştirilmesi için ödenen komisyon ücretlerinden geliyor. Daha karmaşık işlemler için daha fazla komisyon ödeniyor. Örneğin bir NFT pazaryerinde bir tokenı transfer etmek için ödenen komisyon normalin dört katı kadar tutuyor. En büyük NFT pazaryeri olan ve aynı zamanda en büyük komisyon ödeyicisi OpenSea, son 24 saatte neredeyse 430 kadar Ethereum’un yakılmasına aracı olmuş durumda. Bu miktar da anlık olarak 1.4 milyon dolar civarı bir değere sahip. Toplamda ise 9000 civarında Ethereum yakılmış durumda. Son zamanın NFT trendi Cryptopunk’lar sayesinde OpenSea’nin işlem hacmi bir hayli artmıştı.

Uniswap, en çok Ethereum yakmada ikinci durumda. Uniswap üzerinden basit bir token değişimi yapmak için yaklaşık 20 dolar kadar bir komisyon ödenmesi gerekiyor. Uniswap’ta Versiyon 2 ve 3 birlikte son 24 saatte 1.3 milyon dolar değerindeki 400 kadar Ethereum yakılmış durumda. Toplamda ise Uniswap aracılığıyla yakılan Ethereumlar 5000’i aşmış durumda.

Üçüncü sıra ise popüler kripto para oyunu Axie Infinity‘nin elinde. Dünya çapında bir çılgınlığa dönüşmüş oyun aracılığıyla son 24 saatte 550 bin dolar değerindeki 170 Ethereum yakılmış. Sırayı Tether (USDT), Metamask, Sushiswap ve USDC takip ediyor.

Ethereum’un Önünde Neler Var?

Ethereum kendisi için çok önemli bir mihenk taşı olarak gördüğü Ethereum 2.0 yolunda giderken önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ethereum 2.0 ile madencileri tamamen aradan çıkartacak olan Ethereum, Proof of Work (PoW) konseptinden Proof of Stake (PoS) konseptine geçiş yaparak ağdaki işlemlerin çözülmesi için stake yapan yatırımcılara güvenecek. Ethereum 2.0 stake yapan kişiler, 32 Ethereumlar’ını ağa kitleyerek karşılığında 1 node sahibi olacaklar. Node’lar tarafından gerçekleştirilen işlemler sayesinde de ödüllendirilecekler.

Ethereum sürekli olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda Bitcoin’in tahtına da göz dikmiş durumda. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman gösterecek.