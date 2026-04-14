Dijital oyun dağıtım platformları arasındaki rekabet her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Özellikle Epic Games Store, piyasaya girdiği ilk günden bu yana agresif büyüme stratejileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak eski çalışanların dile getirdiği son iddialar, bu büyümenin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor. Peki, bedava oyun dağıtmak Epic Games Store için gerçekten uzun vadeli bir başarı getiriyor mu?

Epic Games Store kullanıcı sadakati sınavı veriyor

2018 yılında Valve’ın popüler platformu Steam karşısında güçlü bir alternatif olma hedefiyle tanıtılan Epic Games Store, özellikle ücretsiz oyun kampanyalarıyla milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak eski çalışanlara göre, bu kullanıcıların büyük bir çoğunluğu platformda kalıcı olmuyor. Oyuncular, haftalık olarak sunulan hediye yapımları kütüphanelerine ekledikten sonra ana oyun alışkanlıklarını sürdürdükleri diğer platformlara dönüş yapıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, bir yazılım ekosisteminin başarısı kullanıcı kazanımı kadar “elde tutma” oranına da dayanmaktadır. Valve tarafından geliştirilen platform, yıllardır sunduğu topluluk özellikleri, atölye desteği ve pazar yapısıyla kullanıcılarını kendine bağlamış durumda. Epic ise bu bağları koparmak için sadece oyun vermenin yeterli olmayacağını, kullanıcı deneyiminin de aynı oranda geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha görmüş oluyor.

Bir teknoloji editörü gözüyle değerlendirdiğimizde, kullanıcıların bir mağazadan diğerine geçmesi için sadece mali teşviklerin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Arkadaş listeleri, oyun içi başarımlar ve bulut kayıtları gibi verilerin bir ekosistemde toplanması, dijital kütüphanelerin taşınmasını zorlaştıran en büyük etkenlerden biridir. Epic Games Store ne kadar kaliteli içerik sunarsa sunsun, sosyal tabanlı bu engeller oyuncuların geri dönmesine neden oluyor.

Eski çalışanların iddiaları, Epic şirketinin kârlılık stratejilerini de tartışmaya açıyor. Şirket, geliştiricilere sunduğu 88/12 oranındaki avantajlı gelir paylaşımıyla sektörü dönüştürmeyi hedeflemişti. Ancak oyuncu tarafındaki harcamaların beklenenden düşük seyretmesi, bedava dağıtılan oyunların maliyetinin şirket bütçesi üzerinde bir yük oluşturup oluşturmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Görünüşe göre bedava oyun avcıları, sadık müşterilere dönüşmekte direnç gösteriyor.

Sektördeki genel görüş, kullanıcıların bir platforma alışmasının yıllar sürdüğü yönündedir. Kullanıcı arayüzündeki hantallıklar veya bazı temel özelliklerin eksikliği gibi durumlar, yeni kullanıcıların platformda kalma süresini doğrudan etkiliyor. Epic Games Store, ücretsiz oyunlarla kapıyı sonuna kadar açsa da içerideki konforun oyuncuları ikna edip etmeyeceği hala büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

