Apple, uzun süredir yılan hikayesine dönen ve ertelemelerle gündemden düşmeyen yapay zeka destekli yeni Siri modelini nihayet iOS 27 ile birlikte sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak sızan son bilgilere göre, Google’ın Gemini modellerinden güç alan bu akıllı asistan, ilk etapta herkesin kullanımına sunulmayacak. Apple, sunucu yükünü dengede tutmak ve sistemi test etmek adına yeni Siri’yi başlangıçta sadece sınırlı bir kullanıcı kitlesine açmayı planlıyor.

Eğer bu yeni yapay zeka deneyimini ilk deneyenlerden biri olmak istiyorsanız, Apple’ın oluşturacağı resmi bir bekleme listesine kayıt olmanız gerekecek. Kayıt olan kullanıcılar, kademeli olarak sisteme dahil edilecek. Bu bekleme listesi zorunluluğunun sadece iOS 27 beta sürecini mi kapsayacağı, yoksa Eylül ayındaki kararlı sürüm yayınlandıktan sonra da devam edip etmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

İlk kez Haziran 2024’te duyurulan ancak çeşitli teknik aksaklıklar ve optimizasyon süreçleri nedeniyle bugüne kadar sarkan yeni Siri, kullanıcılara tam kapsamlı bir ChatGPT ve Gemini benzeri sohbet botu deneyimi vadedecek. Sadece basit komutları yerine getirmekle kalmayacak, karmaşık ve çok adımlı diyalogları da rahatlıkla sürdürebilecek.

Sistem, Apple’ın tüm işletim sistemlerine entegre bir şekilde çalışacak ve kullanıcıların yapay zeka ile olan tüm sohbet geçmişini iCloud üzerinden cihazlar arasında senkronize edecek. Yani iPhone’da yarım bıraktığınız bir sohbeti, Mac veya iPad ekranında kaldığı yerden devam ettirebileceksiniz.