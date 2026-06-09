Apple, Avrupa Birliği’nin katı anti-tröst yasası olan Dijital Pazarlar Kanunu (DMA) nedeniyle, yapay zeka destekli yeni Siri AI asistanının Avrupa genelinde ertelendiğini resmen duyurdu. Bu sonbaharda çıkacak olan iOS 27 ve iPadOS 27 işletim sistemlerinin en büyük kozu olan bu akıllı asistan, yasal uyum süreçleri ve rekabet endişeleri çözülene kadar AB sınırları içerisindeki kullanıcılara sunulmayacak.

DMA UYUMLULUĞU VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ KRİZE YOL AÇTI

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre erteleme kararının arkasında, DMA’nın getirdiği katı “birlikte çalışılabilirlik” ve “adil rekabet” kuralları yatıyor. AB komisyonu, Apple Intelligence mimarisinin ve Google’ın Gemini modellerinden güç alan Siri AI’ın, ekosistemdeki diğer üçüncü taraf yapay zeka servislerine karşı haksız avantaj sağlayıp sağlamadığını inceliyor. Apple ise yasanın talep ettiği entegrasyon seviyesinin, kullanıcı verilerinin gizliliğini ve Özel Bulut Bilişim (Private Cloud Compute) altyapısının güvenliğini tehlikeye atabileceğini savunuyor.

İSTİSNA MAC, WATCH VE VISION PRO KULLANICILARI OLDU

Alınan bu radikal karar, Apple ekosistemindeki tüm cihazları aynı oranda etkilemiyor. Şirket, platformların pazar payı ve DMA kapsamındaki konumuna göre esneklik sağlandığını belirtti. Buna göre:

Siri AI, AB genelinde iOS 27 ve iPadOS 27 yüklü cihazlarda tamamen devre dışı kalacak.

Ancak, daha az pazar baskısı altında olan ve DMA kıskacına takılmayan macOS 27, watchOS 27 ve visionOS 27 kullanıcıları, desteklenen bir dilde asistanı AB sınırları içinde de olsa deneyimleyebilecekler.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR AMA TARİH BELİRSİZ

Apple Yazılım Mühendisliği ekibi, Avrupa Birliği Komisyonu ile ortak bir zemin bulmak ve yapay zeka özelliklerini gizlilikten ödün vermeden yasalara uyumlu hale getirmek için müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. Ancak taraflar arasında veri paylaşımı ve entegrasyon sınırları konusunda ciddi fikir ayrılıkları bulunması nedeniyle, Avrupa’daki iPhone ve iPad kullanıcıları için Siri AI’ın ne zaman aktif edileceğine dair kesin bir tarih verilmiyor.