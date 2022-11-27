Epic Games Store, GTA 5, Control ve Tomb Raider Trilogy gibi oyunların yer aldığı ücretsiz oyun teklifleriyle tanınıyor. Şimdi, Dealabs forumundan ünlü içeriden billbil-kun, mağazanın tatil sezonunu kutlamak için günde bir ücretsiz başlık sunmasının beklendiği bilgisini paylaştı.

Zamanlama sorulduğunda billbil-kun bir tarih vermedi, ancak promosyonun 15 Aralık ile 10 Ocak arasında bir tarihte gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Şirket resmi olarak bir açıklama yapmamış olsa da, içeriden öğrenenlerin çok fazla güvenilirlik taşıyan bir emsali var. Bir yılı aşkın süredir PlayStation Plus Essentials ücretsiz oyunlarını önceden sunmaktan sorumludur.

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Ayrıca bu, Epic Games Store’un Noel’i günlük oyunlarla kutladığı ilk sefer olmayacak. Mağaza 2019’dan bu yana yıl sonunu kutlamak için benzer eylemler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl aralarında Shenmue 3, Neon Abyss ve Prey’in de bulunduğu on beş farklı oyun kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu.

Bu yayının yapıldığı sırada Epic Games Store, Electronic Arts’ın Star Wars: Squadrons oyununu 1 Aralık’a kadar sunuyordu. Bunu takiben, Fort Triumph ve RPG in a Box rotasyona giriyor ve aynı ayın 8’ine kadar mevcut. Haftalık oyunlar her zaman Perşembe günleri güncellenir.

Kaynak: VGC