Günlük yaşamın yoğun temposunda kullanıcılar, temizlik için daha az zaman ayırmak isterken evlerinin düzeninden de ödün vermek istemiyor. Roborock Qrevo C Pro, güçlü performans ve kullanım kolaylığını aynı platformda buluşturarak bu beklentiye yanıt veriyor.

Güçlü Temizlik Performansı ve Daha Akıllı Hareket Kabiliyeti

Qrevo C Pro, 18.500 Pa HyperForce® emiş gücü sayesinde halı ve sert zeminlerde etkili bir temizlik performansı sunuyor. Günlük tozlardan ince partiküllere kadar farklı kir türlerini verimli şekilde temizleyebilen model, Reactive Tech engel algılama teknolojisi sayesinde temizlik sırasında karşısına çıkan nesneleri algılayarak rotasını optimize ediyor.

Bu yapı, cihazın yaşam alanı içinde daha akıcı hareket etmesine yardımcı olurken temizlik sürecinin kesintisiz devam etmesini destekliyor.

Kenarlardan Köşelere Daha Kapsamlı Temizlik

Modelde yer alan çift döner paspas sistemi, günlük silme performansını desteklerken FlexiArm™ kenar paspaslama teknolojisi sayesinde duvar dipleri ve köşeler gibi ulaşılması zor alanlara daha yakın temizlik yapılmasına yardımcı oluyor.

Böylece yalnızca açık alanlar değil, genellikle ihmal edilen kenar bölgeler de temizlik sürecine dahil ediliyor.

Otomatik Bakım ile Daha Az Müdahale

Qrevo C Pro’nun öne çıkan özelliklerinden biri de bakım süreçlerini azaltmaya odaklanan yapısı. İkili dolanma karşıtı sistem, saç ve tüylerin fırçalara dolanmasını azaltırken çok fonksiyonlu istasyon; otomatik toz boşaltma, 75°C sıcak suyla mop yıkama ve sıcak hava ile kurutma işlemlerini büyük ölçüde otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Bu sayede kullanıcılar, günlük bakım için daha az zaman ayırırken temizlik deneyimini daha kesintisiz şekilde sürdürebiliyor.

Uygulama Destekli Kişiselleştirilmiş Temizlik

Roborock uygulaması üzerinden kontrol edilebilen Qrevo C Pro, oda bazlı temizlik planları oluşturma, farklı alanlar için özel ayarlar tanımlama ve temizlik rutinlerini kişiselleştirme imkânı sunuyor.

Kullanıcılar böylece kendi yaşam alışkanlıklarına uygun temizlik senaryoları oluşturabiliyor.

Günlük Temizlikte Daha Dengeli Bir Deneyim

Roborock Qrevo C Pro; güçlü emiş performansı, FlexiArm™ teknolojisi, akıllı engel algılama sistemi ve otomatik bakım özellikleriyle robot süpürge kullanımını daha pratik hale getiriyor.

Temizlik performansını kullanım kolaylığıyla birleştiren model, günlük temizlik süreçlerinde daha az müdahale gerektiren, daha konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyor.