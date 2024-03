Epic Games, Epic Games Store’un iOS ve Android platformlarına genişlediğini duyurarak sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Bu genişleme, şirketin daha önce Windows ve Mac bilgisayarlar için sunduğu alternatif dijital mağazayı mobil dünyaya taşıma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Epic Games Store, şimdiye kadar Steam ve GOG gibi platformlara rakip oluşturarak yalnızca bilgisayarlar için kullanılabiliyordu. Ancak şimdi, Android ve iOS kullanıcıları da Epic Games’in sağladığı geniş oyun kütüphanesine erişebilecekler. Bu, mobil oyuncular için heyecan verici bir gelişme olarak karşılanırken, geliştiricilere adil gelir paylaşımı vaat ediliyor.

İlginizi Çekebilir: Steam Aile Paylaşımı özelliği nihayet olması gerektiği gibi oldu

Geliştiriciler, Epic Games Store’da sundukları oyunların gelirinin %88’ini elde ederken, Epic Games sadece %12’lik bir kesinti yapacak. Bu, özellikle Google Play Store’un %30’luk kesintisiyle kıyaslandığında oldukça cazip bir teklif olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Google’ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu gelir eşiği politikasını da göz önünde bulundurarak, Epic Games’in geliştiricilere daha fazla esneklik ve avantaj sağladığı görülüyor.

Ancak, Epic Games Store’un iOS platformuna gelmesiyle ilgili bazı kısıtlamalar da var. Özellikle, bu özellik şu anda Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılarla sınırlı ve diğer bölgelerdeki kullanıcılar için erişilebilir değil.

Geçtiğimiz günlerde, Epic Games ile Apple arasında yaşanan lisans anlaşmazlığı da gündemdeydi. Bu anlaşmazlık, Epic Games’in popüler oyunu Fortnite’ın Avrupa’daki App Store’da bulunmasıyla ilgiliydi. Bu tür anlaşmazlıkların ardından Epic Games’in geliştirici hesabı geçici olarak askıya alınmış olsa da, sonunda eski durumuna geri döndü.

We’re coming to iOS and Android!

Same fair terms, available to all developers, on a true multi-platform store – with amazing games for everyone. pic.twitter.com/TUKlF8PI8A

— Epic Games Store (@EpicGames) March 20, 2024