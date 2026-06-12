MG, 2026 Goodwood Festival of Speed etkinliğine üretime yakın iki yeni konsept otomobille geliyor ve B segmentinde elektrikli hatchback ile Renault 5 E-Tech, VW ID. Polo’ya doğrudan rakip olacak.

MG’den Elektrikli B Hatchback: 2027’de Üretimde

Model, Avrupa’nın B segmentinde konumlandırılıyor ve MG2 Hybrid’in tamamen elektrikli karşılığı olarak geliştiriliyor. Bu sayede Renault 5 E-Tech, Nissan Micra, Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval ve Peugeot E-208 gibi güçlü rakiplerle doğrudan rekabete girecek.

Serious üretimi 2027’de planlanıyor ve model henüz isim almamış ancak teaser’lardan tasarım ipuçları alınabiliyor.

Tasarım: Rounded Front End ve Sporty Arka

Teaser’lardan elde edilen tasarım ipuçları:

Rounded (yuvarlak) ön yüz – radyatör grili olmadan

Daha sempatik, agresif olmayan farlar

C-pill’de MG logosu (arka cam yanında)

Modern LED arka farlar

Büyük roof spoiler ile sporty görünüm.

MG, Çinli conglomerate SAIC çatısı altında faaliyet gösteriyor ancak British heritage (İngiliz geleneklerini) aktif olarak kullanıyor.

Goodwood Festival of Speed 2026’da Tüm Detaylar

MG, 9 Temmuz’da yapılacak festival premiere’de tüm detayları açıklayacak. MG’nin Global Design Vice President Jozef Kaban konseptleri halka sunacak.

Etkinlikte:

İki yeni konsept otomobil (üretime hazır)

İnteraktif robotlar

Mevcut model gamı (MGS9 PHEV, MG4 EV, ZS Hybrid, HS PHEV, Cyberster, IM5 sedan)

Hill climb yarışması (MGS9 PHEV, MGS6 EV, Cyberster).

İkinci Konsept: “Electric Design Vision”

İkinci konsept hakkında MG henüz detay vermedi, ancak “electric design vision” olarak tanımladığı model:

Sadece studia projesi değil

“MG gamını genişletecek iddialı gelecek modelin temeli” olacak

Üretime girecek.

B Segmentinde Güçlü Rekabet

MG’nin yeni elektrikli hatchback’i, Avrupa’da B segmentinde şu modellerle rekabet edecek:

Rakip Model Motor Menzil Fiyat Renault 5 E-Tech 150 HP (52 kWh) 405 km 24.990 € VW ID. Polo 116-211 HP (37-52 kWh) 329-455 km 24.995 € Nissan Micra Elektrik Bilinmiyor Bilinmiyor Cupra Raval Elektrik Bilinmiyor Bilinmiyor Peugeot E-208 Elektrik Bilinmiyor Bilinmiyor Mini Cooper Electric Elektrik Bilinmiyor Bilinmiyor MG Yeni B Hatchback Elektrik (MG2 EV) 2027 Bilinmiyor

VW ID. Polo, 90 kW DC hızlı şarj ile 27 dakika içinde 10-80% doluluk sağlayabiliyor, Renault 5 ise sadece 11 kW AC şarj ile 2.57 saat alıyor.

MG ZS EV: Sınıfının İlk 5 Yıldızlı Euro NCAP

MG’nin mevcut elektrikli modeli ZS EV, sınıfının ilk Euro NCAP’ten 5 yıldızlı otomobili olarak dikkat çekiyor. Yenilenen batarya kapasitesi ile 440 km WLTP menzili sunuyor ve şehir içi kullanımlarda 591 km’ye ulaşıyor.