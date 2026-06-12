MG, 2026 Goodwood Festival of Speed etkinliğine üretime yakın iki yeni konsept otomobille geliyor ve B segmentinde elektrikli hatchback ile Renault 5 E-Tech, VW ID. Polo’ya doğrudan rakip olacak.
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MG’den Elektrikli B Hatchback: 2027’de Üretimde
Model, Avrupa’nın B segmentinde konumlandırılıyor ve MG2 Hybrid’in tamamen elektrikli karşılığı olarak geliştiriliyor. Bu sayede Renault 5 E-Tech, Nissan Micra, Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval ve Peugeot E-208 gibi güçlü rakiplerle doğrudan rekabete girecek.
Serious üretimi 2027’de planlanıyor ve model henüz isim almamış ancak teaser’lardan tasarım ipuçları alınabiliyor.
Tasarım: Rounded Front End ve Sporty Arka
Teaser’lardan elde edilen tasarım ipuçları:
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Rounded (yuvarlak) ön yüz – radyatör grili olmadan
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Daha sempatik, agresif olmayan farlar
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C-pill’de MG logosu (arka cam yanında)
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Modern LED arka farlar
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Büyük roof spoiler ile sporty görünüm.
MG, Çinli conglomerate SAIC çatısı altında faaliyet gösteriyor ancak British heritage (İngiliz geleneklerini) aktif olarak kullanıyor.
Goodwood Festival of Speed 2026’da Tüm Detaylar
MG, 9 Temmuz’da yapılacak festival premiere’de tüm detayları açıklayacak. MG’nin Global Design Vice President Jozef Kaban konseptleri halka sunacak.
Etkinlikte:
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İki yeni konsept otomobil (üretime hazır)
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İnteraktif robotlar
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Mevcut model gamı (MGS9 PHEV, MG4 EV, ZS Hybrid, HS PHEV, Cyberster, IM5 sedan)
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Hill climb yarışması (MGS9 PHEV, MGS6 EV, Cyberster).
İkinci Konsept: “Electric Design Vision”
İkinci konsept hakkında MG henüz detay vermedi, ancak “electric design vision” olarak tanımladığı model:
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Sadece studia projesi değil
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“MG gamını genişletecek iddialı gelecek modelin temeli” olacak
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Üretime girecek.
B Segmentinde Güçlü Rekabet
MG’nin yeni elektrikli hatchback’i, Avrupa’da B segmentinde şu modellerle rekabet edecek:
|Rakip Model
|Motor
|Menzil
|Fiyat
|Renault 5 E-Tech
|150 HP (52 kWh)
|405 km
|24.990 €
|VW ID. Polo
|116-211 HP (37-52 kWh)
|329-455 km
|24.995 €
|Nissan Micra
|Elektrik
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|Cupra Raval
|Elektrik
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|Peugeot E-208
|Elektrik
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|Mini Cooper Electric
|Elektrik
|Bilinmiyor
|Bilinmiyor
|MG Yeni B Hatchback
|Elektrik (MG2 EV)
|2027
|Bilinmiyor
VW ID. Polo, 90 kW DC hızlı şarj ile 27 dakika içinde 10-80% doluluk sağlayabiliyor, Renault 5 ise sadece 11 kW AC şarj ile 2.57 saat alıyor.
MG ZS EV: Sınıfının İlk 5 Yıldızlı Euro NCAP
MG’nin mevcut elektrikli modeli ZS EV, sınıfının ilk Euro NCAP’ten 5 yıldızlı otomobili olarak dikkat çekiyor. Yenilenen batarya kapasitesi ile 440 km WLTP menzili sunuyor ve şehir içi kullanımlarda 591 km’ye ulaşıyor.