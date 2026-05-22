Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan eski Google CEO’su Eric Schmidt, katıldığı bir üniversite mezuniyet töreninde beklenmedik bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Arizona Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Schmidt, yapay zeka teknolojilerine dair görüşlerini paylaştığı sırada öğrencilerin yoğun protestosuyla kesildi. Peki, teknoloji dünyasının önemli figürlerinden biri olan Eric Schmidt, yapay zeka üzerine hangi açıklamayı yaparken öğrencilerin tepkisini topladı?

Arizona’da yapay zeka tartışması

Etkinlik sırasında teknoloji ve geleceğe dair fikirlerini paylaşan Schmidt, konuşmasını yapay zeka başlığına getirdiğinde salonun atmosferi hızla değişti. Öğrenciler, eski Google yöneticisinin bu konudaki değerlendirmelerine yüksek sesli yuhalamalarla karşılık verdi. Söz konusu protesto, mezuniyet töreninde dikkat dağıtıcı bir an yaşanmasına neden oldu.

Schmidt’in konuşmasında öne çıkan AI teknolojileri ve bu alandaki ilerlemeler, günümüzde akademik çevrelerde hem heyecanla hem de endişeyle takip ediliyor. Öğrencilerin bu tavrının, teknoloji sektöründeki etik tartışmalara veya şirketin geçmişteki politikalarına dayanıp dayanmadığı ise merak konusu oldu.

Kürsüdeki isimlerin konuşmalarında değindikleri konuların öğrenciler nezdindeki karşılığı, günümüzün teknoloji odaklı eğitim sisteminde önemli bir gösterge sayılıyor. Özellikle yapay zeka ile ilgili gelişmelerin üniversite gençliği tarafından nasıl algılandığı, bu tür etkinliklerdeki tepkilerle daha görünür hale geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce öğrencilerin yapay zeka üzerine konuşma yapan Eric Schmidt'e gösterdiği bu tepki neyin habercisi olabilir?