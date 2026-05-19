Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki hakimiyetini sürdürmek için hazırladığı yeni nesil cihazlar hakkında ilk somut bilgiler gün yüzüne çıktı. Son iddialara göre şirket, 22 Temmuz tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikte yeni modellerini teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak. Peki, Galaxy Z Fold 8 ve daha geniş ekranıyla dikkat çeken kardeşi, kullanıcı beklentilerini karşılayabilecek mi?

Galaxy Z Fold 8 teknik özellikleri ve detayları

Yeni raporlar, Galaxy Z Fold 8 modelinin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacağını ortaya koyuyor. Donanım tarafındaki bu değişikliğin yanı sıra, cihazın fiziksel tasarımı konusunda da ciddi iyileştirmeler öne çıkıyor. Sızıntılara göre telefon, açık durumdayken sadece 4.1 mm kalınlığında olacak ve yaklaşık 210 gram ağırlığıyla dikkat çekecek.

Cihazın kamera kurulumunda selefine sadık kalındığı görülüyor. Galaxy Z Fold 8, önceki modelden devraldığı 200MP ana kamerayı kullanmaya devam edecek. Buna karşın ultra geniş açılı sensörün 50MP çözünürlüğe yükseltilmesi bekleniyor. 10MP değerindeki selfie kameralarında ise herhangi bir donanımsal değişiklik öngörülmüyor.

Pil performansı tarafında ise Mart ayındaki sızıntıları destekleyen 5,000 mAh kapasiteli bir batarya gündemde. Ayrıca cihazın 45W kablolu hızlı şarj desteği sunacağı ve bu sayede günlük kullanımda daha pratik bir şarj deneyimi sağlayacağı belirtiliyor. Bu teknik iyileştirmeler, yüksek performans arayan kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ana Kamera: 200MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 50MP

Ön Kamera: 10MP

Batarya: 5,000 mAh

Şarj Desteği: 45W kablolu hızlı şarj

Ağırlık: Yaklaşık 210g

Açık Halde Kalınlık: 4.1mm

Galaxy Z Fold Wide modelinin öne çıkanları

Seriye eklenmesi beklenen Galaxy Z Fold Wide, daha farklı bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Sızıntılara göre bu cihaz, 7.6 inçlik iç ekranında 4:3 en-boy oranını kullanıyor. Bu oran, özellikle medya tüketimi ve çoklu görev kullanımı sırasında kullanıcılara daha dengeli bir görüntüleme alanı vadediyor.

Fotoğrafçılık yetenekleri açısından ise cihazın arka tarafında ikili kamera düzeni bulunuyor. Hem ana sensörün hem de ultra geniş açılı lensin 50MP çözünürlüğe sahip olacağı iddialar arasında yer alıyor. Bu kurulum, donanımsal olarak yeterli bir içerik üretim kapasitesine işaret ediyor.

Cihazın ağırlığı yaklaşık 200 gram seviyesinde tutulmuş durumda. İçerisinde ise 4,800 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor ve 45W hızlı şarj desteği ile pilin kısa sürede dolması hedefleniyor. Galaxy Z Fold Wide, standart Fold modellerine göre daha farklı bir form faktörü arayanlar için alternatif bir seçenek oluşturuyor.

İç Ekran: 7.6 inç (4:3 en-boy oranı)

Arka Kamera 1: 50MP

Arka Kamera 2: 50MP

Batarya: 4,800 mAh

Şarj Desteği: 45W kablolu hızlı şarj

Ağırlık: Yaklaşık 200g

Katlanabilir telefon nedir?

Katlanabilir telefonlar, esnek ekran teknolojisi sayesinde normal bir akıllı telefon boyutundan tablet benzeri daha geniş bir ekran boyutuna dönüşebilen cihazlardır. Bu teknoloji, kullanıcıların taşınabilirlikten ödün vermeden daha büyük bir çalışma veya eğlence alanına sahip olmalarını sağlar.

