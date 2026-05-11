Modern savaşın çehresi, veri analizi ve algoritmalarla kökten değişiyor. ABD merkezli teknoloji devi Palantir, geliştirdiği askeri yazılımlarla bu dönüşümün en tartışmalı aktörlerinden biri haline geldi. Özellikle İsrail ordusuyla kurulan stratejik ortaklık, yapay zekanın operasyonel süreçlerdeki rolünü yeniden sorgulatıyor. Peki Palantir İsrail yapay zeka desteği, sahadaki askeri kararları ve sivil kayıpları nasıl etkiliyor?

Palantir İsrail yapay zeka ortaklığının detayları

Şirketin kurucuları Alex Karp ve Peter Thiel, Ocak 2024’te Tel Aviv’de üst düzey temaslarda bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve savunma yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, savaşla ilgili görevlerde kullanılmak üzere bir mutabakata varıldı. Bu işbirliği, ordunun veri işleme kapasitesini artırmayı ve hedef belirleme süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Palantir, İsrail’e 7 Ekim öncesinden daha farklı ve kapsamlı ürünler sunduğunu kabul ediyor. Şirket bu desteği müttefiklere verilen küresel hizmetin bir parçası olarak tanımlasa da, sahadaki uygulamalar uluslararası kamuoyunda geniş yankı buluyor. Özellikle büyük dil modellerinin askeri operasyonlara entegre edilmesi, karar alma süreçlerini insandan makineye doğru kaydırıyor.

Kullanılan savunma yazılımları ve araçlar

Gotham: Farklı veri setlerini birleştirerek istihbarat analizi yapan temel platform.

Skykit: Sahada veri toplayıp işleyebilen taşınabilir donanım ve yazılım sistemi.

AIP (Yapay Zeka Platformu): Büyük dil modellerini operasyonel sistemlere bağlayan yapı.

Foundry: Karmaşık veri akışlarını yöneten kurumsal veri işletim sistemi.

Maven sistemi ve bölgesel operasyonlardaki rolü

Palantir’in faaliyetleri yalnızca İsrail ile sınırlı kalmıyor. ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan 10 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde Maven sistemi de kritik bir rol oynuyor. Bu yapay zeka girişimi, hedef tespiti ve gözetim süreçlerini otomatikleştirerek askeri yetkililere gerçek zamanlı veri sağlıyor.

Washington Post verilerine göre, Maven sistemi, İran’daki hedeflerin belirlenmesinde Anthropic’in Claude modeliyle entegre şekilde kullanıldı. Bu entegrasyon, gelişmiş algoritmaların kesin konum belirleme yeteneğini artırarak hava saldırılarını optimize ediyor. Benzer sistemlerin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik planlanan operasyonlarda da kullanıldığı iddia ediliyor.

Şirketin teknolojileri, Lübnan’da Hizbullah üyelerine yönelik düzenlenen çağrı cihazı saldırılarında da gündeme geldi. Operation Grim Beeper olarak adlandırılan süreçte, Palantir’in veri analizi yeteneklerinden faydalanıldığı belirtiliyor. CEO Alex Karp, İsrail’e verdikleri desteği her fırsatta dile getirirken, sistemlerin operasyonel başarısını şirket vizyonuyla ilişkilendiriyor.

Yapay zekanın silah haline gelmesi ve etik tartışmalar

Teknoloji dünyasında Palantir’in rolü, hukuki sorumluluk ve etik açılardan sert eleştirilere maruz kalıyor. Microsoft etkinliklerinde düzenlenen protestolarda, bu yazılımların öldürücü kararlar almak için tasarlanmış bir kalkan işlevi gördüğü savunuluyor. Özellikle Gazze’de kullanılan Lavender ve Where’s Daddy gibi hedefleme sistemlerinin, Palantir İsrail yapay zeka altyapısı üzerinde yükseldiği belirtiliyor.

Sivil toplum kuruluşları, askeri yetkililerin saldırı kararlarını algoritmaların üzerine atarak kişisel sorumluluktan kaçabileceği konusunda uyarıyor. Veri analizinin bu denli yoğun kullanımı, savaş hukukunun uygulanabilirliğini de zorlaştırıyor. Şirket ise teknolojilerinin müttefik savunma stratejileriyle uyumlu olduğunu ve yasal çerçeveler içerisinde hareket ettiklerini savunuyor.

Maven sistemi nedir?

Pentagon tarafından geliştirilen ve Palantir’in ana ortağı olduğu bir yapay zeka programıdır. Görsel ve veri setlerini işleyerek hedef tespiti, konum belirleme ve istihbarat analizini hızlandırmak için kullanılır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Savaş sahasında Palantir İsrail yapay zeka kullanımı, teknolojik bir zorunluluk mu yoksa etik bir kriz mi?