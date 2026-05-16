2026 yılının ilk dört aylık verileri, daralan otomotiv pazarı ile artan vergi yükü arasındaki çarpıcı tezatlığı gözler önüne seriyor. Satış rakamları düşüş eğilimindeyken, devletin kasasına giren Özel Tüketim Vergisi geliri katlanarak büyümeye devam ediyor. Peki giderek artan Özel Tüketim Vergisi yükü, zaruri bir ihtiyaç olan otomobile erişimi nasıl etkileyecek?

Daralan pazarda Özel Tüketim Vergisi rekoru

Özel Tüketim Vergisi tahsilatındaki bu tablo, otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan verilerle gün yüzüne çıktı. 2026’nın Ocak-Nisan döneminde otomotiv pazarı yüzde 3,20 oranında küçülürken, devletin bu sektörden elde ettiği gelir yüzde 12 artışla 224 milyar TL’ye ulaştı. Satışlar düşmesine rağmen vergi gelirinin bu denli artması, sistemin tüketici üzerindeki ağırlığını kanıtlıyor.

Nisan 2025’te araç başına ortalama 538 bin TL olan Özel Tüketim Vergisi tahsilatı, Nisan 2026 itibarıyla 596 bin TL seviyesine tırmandı. Dört aylık genel ortalamada ise 506 bin TL’den 586 bin TL’ye net bir sıçrama yaşandı. Bu durum, yıl sonu hedeflerinin yaklaşık yüzde 24’ünün henüz ilk dört ayda tamamlandığını gösteriyor.

Vergi tahsilatındaki bu ivmelenmenin arka planında yatan temel faktör, araçların matrah limitlerini aşarak hızla üst vergi dilimlerine geçmesi. Tüketiciler uygun bütçeli modellere yönelmeye çalışsa da, güncellenmeyen limitler nedeniyle giriş seviyesi otomobiller bile yüksek vergilendirmeye tabi tutuluyor. Daralan pazar hacmine rağmen devlet kasasına rekor giriş sağlanmasının ana matematiği bu denklemde yatıyor.

Üretici kazanmıyor, devlet tahsil ediyor

Otomobil, modern çağda lüks değil zaruri bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Ancak mevcut ağır vergi yapısı, bu temel ulaşım hakkını giderek erişilemez bir hayale dönüştürüyor. Çoğu durumda devletin tek bir araçtan tahsil ettiği Özel Tüketim Vergisi, o aracı sıfırdan tasarlayıp üreten fabrikanın elde ettiği net kârı geride bırakıyor.

Bu çarpık ekonomik denklem, üretici firmaların katlandığı devasa Ar-Ge maliyetlerini anlamsız kılacak bir boyuta ulaştı. Devlet hiçbir üretim riskine girmeden aslan payını alırken, bu durum araç fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Tablo bu kadar netken üretim yapmanın ekonomik mantığı bile tartışmalı hale geliyor.

Dört tekerlekli vergi dairesi

Düşük vergi dilimine giren araçlara olan talebin artması dahi araç fiyatları genelindeki pahalılığı ve toplam vergi bilançosunu tüketici lehine çevirmeye yetmiyor. Özpeynirci, paylaştığı veriler ışığında mevcut ekonomik durumu net bir dille özetliyor. Uzman isim, “Otomobil artık sadece ulaşım aracı değil; 4 tekerlekli vergi dairesi…” sözleriyle araçların artık farklı bir konuma yerleştiğini belirtiyor.

ÖTV matrahı nedir?

Otomobillerin vergisiz fabrika çıkış fiyatına verilen isimdir. Vergi oranları bu çıplak fiyat üzerinden hesaplanır. Matrah limitleri piyasa koşullarına göre güncellenmedikçe, araçlar fiyat artışlarıyla birlikte otomatik olarak daha yüksek vergi dilimlerine geçer.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Araç başına düşen Özel Tüketim Vergisi tutarının 600 bin TL sınırına dayanması, yeni araç alma planlarınızı nasıl etkiliyor?