Epic Games çöktü mü sorusu, bugün en çok aranan konulardan biri haline geldi. Kullanıcılar, Epic Games’e erişim sağlamaya çalışırken “Sayfa yüklenemedi” veya “Beklenmeyen hata oluştu” uyarılarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Peki 27 Kasım 2025 itibarıyla Epic Games çalışıyor mu? Epic Games neden açılmıyor? Epic Games ne oldu?

27 Kasım 2025 Epic Games çöktü mü?

Gece saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, hem masaüstü sürümde hem de mobil uygulamada Epic Games’e giriş problemi yaşadığını belirtti. Özellikle mağaza sayfasının yüklenmemesi ve oyun kütüphanesine erişilememesi, sorunun yalnızca belirli bölümlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Sosyal medyada “Epic çöktü” etiketi kısa sürede gündem oldu. Epic Games’e erişmek isteyen kullanıcılar, “Aşırı istek” gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Sorun şu anda da devam ediyor gibi görünüyor.

Downdetector raporları artışta

Kesintiyi takip eden Downdetector gibi sitelerde de Epic Games erişim sorunları ile ilgili pek çok rapor paylaşıldı. Şikayetlerin büyük kısmı, sayfaların geç yüklenmesi veya hiç yüklenmemesi üzerine yoğunlaşıyor. Bu durum, sorunun global ölçekte yaşandığını düşündürüyor.

Epic Games ne zaman düzelecek?

Şu an için Epic Games ne zaman düzelecek sorusuna net bir yanıt verilmiş değil. Platform tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmişte yaşanan benzer kesintiler genellikle birkaç saat içinde giderilmişti. Bu nedenle, erişim sorununun da kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor.

Kullanıcılar geçici olarak ne yapabilir?

Epic Games’e giriş yapamayan kullanıcılar, uygulama önbelleğini temizlemeyi, farklı bir tarayıcı kullanmayı veya VPN bağlantısını devre dışı bırakmayı deneyebilir. Ancak eğer sorun sunucu kaynaklıysa, kullanıcı tarafında yapılabilecek çok fazla bir şey bulunmuyor.

