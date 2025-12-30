Epic Games, yılın son günlerine yaklaşırken dijital oyun dünyasında yine dengeleri değiştiren bir hamleyle gündemde. Yılbaşı dönemine özel olarak sürdürülen ücretsiz oyun kampanyası, her gün artan ilgiyle devam ederken, oyuncular için sürprizlerle dolu bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye’deki kullanıcıların da yakından takip ettiği bu kampanya, oyun kütüphanesini genişletmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Yeni Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu belli oldu! Hangi oyun ücretsiz? (30-31 Aralık)

Epic Games, 30-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yeni ücretsiz içeriğini erişime açarak yılbaşı kampanyasının en dikkat çekici adımlarından birini attı. Bu kapsamda oyunculara sunulan Trine Classic Collection, hem nostalji hem de modern oyun deneyimini bir araya getiren güçlü bir paket olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki oyuncular için fiyat-performans dengesi açısından oldukça cazip olan bu koleksiyon, kısa süreliğine tamamen ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Trine Classic Collection

Epic Games Store’un gizemli oyun geleneği kapsamında dağıtılan bu paket, Frozenbyte imzası taşıyan ve yıllar içinde sadık bir hayran kitlesi oluşturan Trine serisini tek çatı altında topluyor. Koleksiyon içerisinde yer alan Trine Enchanted Edition, Trine 2 Complete Story, Trine 3 The Artifact of Power ve Trine 4 Definitive Edition, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu deneyimleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye’de platform ve bulmaca türüne ilgi duyan oyuncular için bu içerik oldukça değerli.

Hangi tarihe kadar ücretsiz?

Epic Games tarafından sunulan bu ücretsiz paket, yalnızca belirli bir zaman aralığında erişilebilir durumda. 31 Aralık 2025 Türkiye saatiyle 19.00’a kadar kütüphaneye eklenen oyunlar, süresiz olarak kullanıcıların hesabında kalıyor. Bu da kampanyayı yalnızca geçici bir deneme değil, kalıcı bir dijital yatırım haline getiriyor.

Epic Games Store ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games tarafından ücretsiz sunulan Trine Classic Collection’ın yılbaşı kampanyaları içindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!