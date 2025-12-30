Epic Games, yılın son günlerine yaklaşılırken oyun dünyasında ses getiren hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Dijital oyun pazarında agresif kampanyalarıyla bilinen platform, yılbaşı dönemine özel sürdürdüğü ücretsiz oyun etkinliğiyle Türkiye’deki oyuncuların da radarına girmiş durumda. İşte Epic Games‘in 29-30 Aralık tarihi için erişime açtığı ücretsiz oyun..

Yeni Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu belli oldu! Hangi oyun ücretsiz? (29-30 Aralık)

Epic Games, 29-30 Aralık tarihleri için yılbaşı etkinliğinin yeni halkasını açarak dikkat çeken yapım Viewfinder’ı ücretsiz hale getirdi. Yenilikçi oynanışıyla öne çıkan bu yapım, birinci şahıs bulmaca türüne farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Epic Games Store üzerinden erişime açılan oyun, kısa sürede sosyal medyada ve oyun forumlarında konuşulmaya başlandı.

Viewfinder oyunu nedir?

Kullanıcıların kütüphanesine ücretsiz olarak ekleyebildiği Viewfinder, görselleri oyun dünyasının bir parçası hâline getirmenize olanak tanıyor. Oyuncular, fotoğrafları ve çizimleri fiziksel nesnelere dönüştürerek bulmacaları çözmeye çalışıyor. Bu sıra dışı mekanik, kampanyanın sadece ücretsiz oyun dağıtmakla kalmayıp farklı deneyimleri de öne çıkardığını gösteriyor.

Sad Owl Studios tarafından geliştirilen yapım, Epic Store’da normal şartlarda 349 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Metacritic’te 84 puan almayı başaran oyun, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından olumlu yorumlarla karşılanmış durumda.

Hangi tarihe kadar ücretsiz?

Platformun yılbaşı etkinliği Aralık ayı sonuna kadar devam edecek ve her gün yeni bir gizemli oyun ücretsiz olarak sunulacak. Oyunu kalıcı olarak kütüphaneye eklemek isteyenlerin 30 Aralık saat 19.00’a kadar işlemi tamamlaması gerekiyor. Bu yapıldığında, hesabınıza eklenen oyun tamamen sizin oluyor ve süresiz erişim sağlanıyor.

Epic Games Store ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

