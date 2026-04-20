Epic Games Store, her hafta düzenli olarak sürdürdüğü hediye oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Platform, oyunculara sunduğu geniş kütüphanesini yeni yapımlarla genişletirken, gelecek haftanın programını da şimdiden netleştirdi. Peki bu hafta hangi maceralar oyuncuları bekliyor?

Epic Games ücretsiz oyun listesine DOOMBLADE ekleniyor

Epic Games platformunun yeni hediyesi olan DOOMBLADE, karanlık ve sürükleyici bir atmosferi oyunculara vaat ediyor. Bu hafta sunulacak olan ücretsiz oyun, 23 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında erişime açılacak. Yapım, özellikle bağımsız oyun severlerin ilgisini çekecek türden bir deneyim sunuyor.

DOOMBLADE, 2 boyutlu bir aksiyon Metroidvania türü olarak dikkatleri üzerine topluyor. Hikaye, Gloom Girl adındaki dışlanmış bir karakterin, Doomblade isimli bilinçli ve hapsedilmiş bir silahı bulması etrafında şekilleniyor. Oyuncular, bu ikilinin güçlerini birleştirerek karanlık dünyada ilerlemeye ve düşmanları alt etmeye çalışıyor. Epic kütüphanesine eklenecek oyunun güncel satış fiyatı 149 TL seviyesinde bulunurken, Steam tarafında ise 8.49 dolar üzerinden işlem görüyor.

Hediye edilecek yapımın atmosferini ve oynanış dinamiklerini aşağıdaki fragman üzerinden inceleyebilirsiniz:

Yeni oyunun aktifleşmesini beklerken, 23 Nisan tarihine kadar sunulan The Stone of Madness yapımını da kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Platformdaki fırsatları kaçırmamak için belirtilen tarihlerden önce işlem yapmanız gerekiyor. Oyuna doğrudan erişmek için DOOMBLADE Epic Games Store sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Epic Games üzerinden ücretsiz oyun nasıl alınır?

Platformun sunduğu bu kampanyadan yararlanmak oldukça basit bir işlem sırasını kapsıyor. Epic Games üzerinden oyunu hesabınıza tanımlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Games Store resmi web sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapın. Kullanıcı bilgilerinizle oturum açın veya henüz hesabınız yoksa yeni bir üyelik oluşturun.

Ana sayfada yer alan “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne ilerleyin.

DOOMBLADE sayfasına girerek “Yükle” veya “Al” butonuna basın.

Siparişi tamamla butonuna tıkladıktan sonra ücretsiz oyun kütüphanenize kalıcı olarak tanımlanmış olur.

Metroidvania nedir?

Geniş ve birbirine bağlı bir dünya tasarımına sahip olan bu tür, oyuncunun yeni yetenekler kazandıkça daha önce erişemediği bölgelere ulaşabildiği bir aksiyon-macera yapısını temsil ediyor. İsmi, bu türün öncüleri sayılan Metroid ve Castlevania serilerinin birleşiminden geliyor.

