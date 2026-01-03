Yeni yılın ilk günlerinde dijital oyun dünyasında ses getiren bir gelişme yaşandı. Oyuncuların yakından takip ettiği kampanyalarla bilinen Epic Games, yılbaşı dönemini sıradan bir kapanışla değil, dikkat çekici bir sürprizle noktaladı. Türkiye’de oyun fiyatlarının geldiği nokta düşünüldüğünde, bu hamle kısa sürede geniş bir yankı uyandırdı.

Yeni Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu belli oldu! Hangi oyun ücretsiz? (1-8 Ocak)

Epic Games, yılbaşına özel düzenlediği gizemli oyun etkinliğinin finalinde alışılmışın dışına çıkarak tek bir yapım yerine iki oyunu birden ücretsiz sundu. Toplam piyasa değeri 2.918 TL olan bu oyunlar, önceki günlerde olduğu gibi yalnızca 24 saatliğine değil, tam bir hafta boyunca oyuncuların erişimine açıldı. Bu detay, özellikle Türkiye’deki oyuncular için kampanyayı daha da cazip hâle getirdi.

Total War: Three Kingdoms

Ücretsiz sunulan yapımların başında Total War: Three Kingdoms geliyor. Normal şartlarda 2.499 TL fiyat etiketiyle satılan bu strateji oyunu, Doğu Han Hanedanlığı ve Üç Krallık dönemini merkezine alıyor. Epic Games üzerinden ücretsiz erişime açılan yapım, sıra tabanlı strateji ile gerçek zamanlı savaş mekaniklerini bir araya getirerek oyunculara kapsamlı bir deneyim sunuyor.



Oyunun öne çıkan taraflarından biri, kahramanlar arasındaki ilişkilerin oynanışı doğrudan etkilemesi. Diplomasi, ittifaklar ve beklenmedik ihanetler, Epic Games kullanıcılarının özellikle dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor. Her ne kadar bazı eski seri hayranları savaş sistemini daha sade bulsa da, yapım genel olarak oyuncu topluluğundan güçlü geri dönüşler almayı başarmış durumda.

Wildgate

Kampanyanın ikinci ücretsiz oyunu ise Wildgate Standard Edition. Normalde 419 TL’ye satılan bu yapım, uzay temalı PvPvE yapısıyla farklı bir deneyim vadediyor. Epic Games kütüphanesine eklenebilen Wildgate, FPS çatışmalarını, gemiden gemiye savaşları ve ganimet toplama mekaniklerini tek potada eritiyor.



Wildgate için oyuncuların en çok övdüğü nokta, takım içi rollerin çeşitliliği ve her oynanışın farklı hissettirmesi. Buna karşın denge sorunları ve harita öğrenme süreci, özellikle yeni başlayanlar için zorlayıcı olabiliyor. Temmuz 2025’te çıkış yapan oyun, buna rağmen olumlu geri dönüşlerle adından söz ettirmeyi başardı.

Hangi tarihe kadar ücretsiz?

Epic Games tarafından sunulan bu iki oyun, 8 Ocak 2026 TSİ 19.00’a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor. Süre dolduktan sonra platform, klasik haftalık ücretsiz oyun düzenine geri dönecek.

İlginizi Çekebilir: GOG satıldı! Peki GOG yeni sahibi kim oldu?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games’in yılbaşı finalinde iki oyunu birden ücretsiz sunmasını Türkiye’deki oyuncular açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür kampanyaların oyun alışkanlıklarını değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!