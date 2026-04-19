Küresel teknoloji pazarında stratejik bir konumda yer alan Türkiye, yarı iletken ve çip teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Savunma sanayisinden otomotive, yapay zekadan tüketici elektroniğine kadar her alanda kritik öneme sahip olan bu sektör, ülkemizin teknolojik bağımsızlık vizyonunda merkezi bir rol üstleniyor. Peki, yerel ekosistemimiz küresel çip savaşlarında ne kadar etkili bir oyuncu haline gelebilir?

Türkiye yarı iletken ve çip üretiminde küresel standartları hedefliyor

Türkiye, yarı iletken ve çip ekosistemini güçlendirmek adına akademik birikimini endüstriyel yatırımlarla birleştiriyor. Ankara’da gerçekleştirilen Semiconductor Advances Summit’26, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) ve ZEISS iş birliğiyle bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Zirvede, yerli teknoloji geliştirme süreçlerinin küresel dinamiklerle nasıl uyumlu hale geleceği tartışılıyor.

UNAM İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, Türkiye içinde yarı iletken üzerine akademik anlamda çok değerli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ediyor. Bilimsel düzeyde uluslararası alanda rekabet edebilecek bir noktada olduğumuzu belirten Demir, bu başarıların ticari kazanca dönüşmesi için odaklı bir yatırım sürecinin şart olduğunu dile getiriyor. Laboratuvar çalışmalarının endüstriyel seviyeye ölçeklenmesi, güçlü bir ekosistemin temel şartı olarak görülüyor.

Yarı iletkenlerin bu yüzyılın teknolojik savaşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir şu değerlendirmeleri paylaşıyor: “İleride hangi ülkelerin teknolojik olarak ileride olacağı, hangilerinin geride olacağı ve bağımlı kalacağı yarı iletken teknolojileriyle belli olacak. Şu an sizin de duyduğunuz ‘çip savaşı’ tamamen yarı iletken teknolojisine dayanıyor. Dolayısıyla yarı iletken teknolojiniz güçlü değilse bağımlılık kaçınılmaz.”

Yerli üretimde yüksek katma değerli başarı hikayeleri

Türkiye sınırları içerisinde geliştirilen yarı iletken malzemeler, şimdiden endüstriyel ürünlerde kendilerine yer buluyor. UNAM laboratuvarlarından çıkan nanokristal renk dönüştürücü teknolojisi, şu an yerli televizyon üretiminde aktif olarak kullanılıyor. Bu gelişme, normalde yurt dışından ithal edilmesi gereken kritik bileşenlerin yerlileşmesi adına büyük bir başarı örneği teşkil ediyor.

Demir, bu ticarileşme başarısını şu sözlerle detaylandırıyor: “Normalde bu malzemeyi yurt dışından almanız gerekirken biz, teknolojik hazırlık seviyesi yüksek olan bir sistemi endüstriyel seviyede ülkemize kazandırmış oluyoruz. Şu an bu ürün, Türkiye’de bir televizyon üreticisi tarafından kullanılıyor. Bu renk dönüştürücünün performansı uluslararası yarışır seviyede. Bu bahsettiğim spesifik yarı iletken malzeme nanokristal renk dönüştürücülerin dünyadaki toplam market değeri 5 milyar doların üzerinde.”

ZEISS Araştırma Mikroskopi Çözümleri Ülke Direktörü Umut Küçükbayrak ise Türkiye pazarının çok dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. 180 yıllık tecrübesiyle akademi ve endüstri arasında köprü kuran şirket, Crossbeam 750 gibi ileri teknoloji platformlarıyla yerel araştırmacılara destek veriyor. Yüksek hassasiyetli analiz süreçleri, çip üretiminde kalite ve hızı doğrudan etkileyerek global standartları yakalamayı kolaylaştırıyor.

UNAM bünyesindeki temiz odalar, Türkiye’nin en kritik yarı iletken çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ulusal bir merkez olarak dış kullanıcılara da açık olan bu laboratuvarlar, teorik bilgiyi pratik ve ticari ürüne dönüştürme noktasında kilit rol oynuyor. Sektördeki bu dinamizm, Türkiye için teknolojik bağımsızlığın anahtarını temsil ediyor.

Yarı iletken nedir?

Elektrik iletkenliği, bir iletken ile yalıtkan arasında kalan özel maddelere verilen isimdir. Bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar tüm modern elektronik cihazların beyni olan çiplerin ve entegre devrelerin temel yapı taşını oluşturur.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin kendi işlemcilerini ve gelişmiş çiplerini üretmesi sizce teknolojik bağımsızlığımıza ne ölçüde katkı sağlar?