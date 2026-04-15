YouTube, Premium aboneleri için video izleme deneyimini daha akıcı ve pratik hale getirecek yeni araçlar üzerinde çalışıyor. Google’ın test aşamasına aldığı bu özellikler, özellikle mobil kullanıcıların günlük alışkanlıklarına ve içerik tüketim hızlarına odaklanıyor. Peki, platformun sunduğu bu yenilikler kullanıcıların alışkanlıklarını nasıl etkileyecek?

YouTube Premium için yeni test aşaması başladı

Platform, YouTube Premium üyelerine özel olarak sunduğu deneysel özellikler kısmına iki yeni seçenek ekledi. Bu özelliklerden ilki olan Auto Speed, mevcut hız kontrollerini daha akıllı bir seviyeye taşımayı hedefliyor. YouTube Music arayüzünden ilham alan ikinci yenilik olan On-the-go ise hareket halindeyken kullanımı kolaylaştırmaya odaklanıyor.

YouTube tarafından sunulan bu yeni araçlar, şu an için sadece Android işletim sistemine sahip cihazlarda test edilebiliyor. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak amacıyla bu özellikleri kısıtlı bir süre için erişime açtı. Deneysel süreçte olan bu özelliklerin, testlerin ardından genel kullanıma sunulup sunulmayacağı merak ediliyor.

Auto speed ile videolar içeriğe göre hızlanıyor

Geleneksel 2x hız seçeneğinden farklı olarak YouTube, videoların hızını içeriğin akışına göre otomatik olarak ayarlayan bir sistem geliştiriyor. Örneğin bir yemek tarifi videosunda, işlemin uzun sürdüğü bölümlerde hız artarken kritik noktalarda normale dönüyor. Bu akıllı algoritma, izleyicilerin sıkıcı kısımları manuel müdahale olmadan geçmesini sağlıyor.

Teknik açıdan bakıldığında bu özellik, videonun görsel ve ses verilerini analiz ederek ilgi çekiciliğin azaldığı anları tespit ediyor. Şu an için sadece İngilizce dilindeki içeriklerde ve belirli videolarda aktif olan bu araç, video hızı ayarları altındaki Otomatik butonu ile kontrol edilebiliyor. Bu sistem, zamanını verimli kullanmak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunuyor.

On-the-go modu ile daha büyük kontrol butonları

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise On-the-go olarak adlandırılan özel arayüz modu oluyor. Bu mod, telefonun sensörleri aracılığıyla kullanıcının hareket halinde olduğunu algıladığında devreye giriyor. Yaklaşık 60 saniyelik bir hareket algılandığında sistem, videoyu YouTube Music uygulamasına benzer bir tasarıma dönüştürmeyi teklif ediyor.

Bu yeni tasarımda, video zaman çizelgesi daha erişilebilir ve butonlar çok daha büyük hale geliyor. Böylece dışarıda yürürken veya toplu taşımadayken yanlışlıkla başka yerlere dokunma ihtimali azalıyor. Ayrıca YouTube Premium avantajlarından biri olan indirme butonu gibi sık kullanılan işlevler daha belirgin bir konuma taşınıyor.

YouTube, bu deneysel özellikleri 27 Nisan tarihine kadar sürdürmeyi planlıyor. Bu tarihten sonra toplanan veriler analiz edilecek ve özelliklerin nihai sürüme eklenip eklenmeyeceğine karar verilecek. Özellikle mobil cihazlarda video izleme süresinin artması, bu tarz kullanıcı dostu arayüz iyileştirmelerini daha önemli hale getiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? YouTube'un yeni hız ve arayüz kontrolleri sizce video izleme deneyimini yeterince kolaylaştıracak mı?