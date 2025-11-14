Epic Games haftalık ücretsiz oyunu kampanyası bu dönem oldukça iddialı bir seçkiyle karşımıza çıkıyor. Oyuncuların ikinci evi hâline gelen Epic Games Store, 13–20 Kasım 2025 tarihleri arasında üç farklı türden oyunu ücretsiz sunuyor. Bu haftaki paket; aksiyon tutkunlarından strateji severlere, rekabetçi FPS oyuncularına kadar geniş bir kitleyi hedefliyor. Peki Epic haftalık ücretsiz oyunları neler? İşte güncel liste.

Epic Games haftalık ücretsiz oyunlar (13–20 Kasım)

Epic Games, bu hafta farklı türlerden üç oyunu ücretsiz erişime açtı. Aşağıdaki yapımlar süre içinde kütüphaneye kalıcı olarak eklenebiliyor:

ScourgeBringer

Songs of Silence

Zeho Hour

Aşağıda oyunların kısa açıklamalarını bulabilirsiniz. Böylece hangi oyunun size uygun olduğunu daha rahat anlayabilirsiniz.

ScourgeBringer

ScourgeBringer, hızlı refleks odaklı yapısıyla tanınan roguelike bir platform oyunu. Oyuncuyu sürekli hareket etmeye zorlayan akıcı kontrol sistemi, hızlı saldırılar ve kaçınma mekanikleri oyunun temelini oluşturuyor. Dead Cells ve Celeste gibi yapımları sevenlerin hızlıca uyum sağlayabileceği, tempolu ve zorlayıcı bir deneyim sunuyor.

Songs of Silence

Songs of Silence, 4X strateji (keşfet, genişle, sömür, yok et) ile kart tabanlı mekanikleri ve otomatik savaş sistemini bir araya getiren hibrit bir strateji oyunu. Geniş harita yönetimi, kaynak planlaması ve taktiksel kararların etkisi oyunun temelini oluşturuyor. Strateji türünü sevenler için oldukça derin bir oynanış sunuyor.

Zeho Hour

Zeho Hour, takım tabanlı rekabetçi FPS türünde konumlanan dinamik bir yapım. Taktiksel pozisyon alma, koordinasyon, hızlı refleksler ve yetenek kullanımı üzerine kurulu maç yapısı ile dikkat çekiyor. Kurgusal arenalarda geçen hızlı çatışmalar, rekabetçi FPS oyuncuları için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Epic haftalık ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

Bu oyunları 13 Kasım’dan 20 Kasım akşamına kadar ücretsiz olarak alabileceğinizi hatırlatalım. Epic Games haftalık ücretsiz oyun kampanyasından yararlanmak isteyen oyuncuların süre dolmadan işlem yapması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir: Steam Hayvan Festivali İndirimi başladı! İşte indirimli oyunlar

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu haftanın ücretsiz oyun seçkisi beklentinizi karşıladı mı? En çok hangi oyunu denemek istiyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilir, yeni fırsatları kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayabilirsiniz.