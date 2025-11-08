Hangi sosyal medya platformları Türkiye’de zirvede? Kullanıcı alışkanlıkları neden her ay değişiyor? Pazar araştırma şirketi Statcounter’ın yayımladığı yeni veriler, Türkiye’deki dijital davranışların küresel trendlerden oldukça farklı bir yön izlediğini gösteriyor. Özellikle son aylarda sosyal medya platformları arasındaki rekabet, mobil kullanıcıların tercihleriyle birlikte önemli oranda şekillenmiş durumda.

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları açıklandı! (Kasım 2025)

En çok kullanılan sosyal medya platformları arasında Türkiye’deki sıralama dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Statcounter verilerine göre Facebook yeniden zirveye yerleşmiş durumda. Instagram ve YouTube güçlü konumlarını korurken, X platformu (eski adıyla Twitter) son aylarda yaşadığı dalgalanmayla dördüncü sırada yer aldı.

İşte Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları listesi:

Facebook – %38,27

– %38,27 Instagram – %25,42

– %25,42 YouTube – %15,38

– %15,38 X (Twitter) – %14,01

– %14,01 Pinterest – %4,86

– %4,86 LinkedIn – %0,92

– %0,92 Reddit – %0,5

Türkiye özelinde Facebook’un yeniden güç kazanmasının temel nedeni, orta yaş ve üzeri kullanıcıların platforma geri dönmesi olarak gösteriliyor. Aynı zamanda Instagram’ın genç kullanıcılar için hâlâ en popüler mecra olması, markaların dijital reklam yatırımlarında yönünü bu platforma çevirmesine neden oluyor. YouTube ise video içerik odaklı tüketim alışkanlıklarının artmasıyla istikrarlı konumunu koruyor.

Tasarım ve içerik trendleri açısından bakıldığında, Türkiye’deki sosyal medya uygulamaları daha çok kısa video, görsel hikâye ve haber odaklı paylaşımlarla öne çıkıyor. X platformunda ise gündem takibi ve politik içerik ağırlığı sürerken, Pinterest ve LinkedIn gibi platformlar belirli kitlelerle sınırlı kalıyor.

Küresel tabloya baktığımızda ise en çok kullanılan sosyal medya platformları sıralaması büyük ölçüde Meta hakimiyetinde. Dünya genelinde en çok kullanılan platformlar şöyle:

Facebook – %68,61

– %68,61 X (Twitter) – %7,8

– %7,8 YouTube – %7,7

– %7,7 Instagram – %7,18

– %7,18 Pinterest – %6,93

– %6,93 Reddit – %0,82

– %0,82 LinkedIn – %0,49

Bu tablo, Meta’nın hâlâ küresel sosyal medya pazarında açık ara lider olduğunu kanıtlıyor. Ancak Türkiye’deki sıralamanın daha dengeli oluşu, kullanıcıların farklı deneyim arayışında olduklarını gösteriyor. Özellikle Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi kısa video formatları, Türk kullanıcıların ilgisini çekerek yerel dinamikleri belirliyor.

