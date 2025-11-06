MİT bir kez daha devreye girdi! Peki Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Signal uygulamasında yaptığı bu son tespit tam olarak neyi ortaya çıkardı? TÜBİTAK ve ASELSAN gibi stratejik kurumlarda görevli bazı çalışanların neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Siber güvenlik alanında büyük yankı uyandıran gelişme, Türkiye’deki istihbarat çalışmalarının dijital ortamda ne kadar derinleştiğini bir kez daha gösterdi.

MİT’in araştırdığı Signal mesajları sonrası kurumlara operasyon düzenlendi!

MİT, yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda Signal adlı şifreli mesajlaşma uygulamasında gizli iletişim ağı oluşturulduğunu belirledi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan analizler neticesinde, uygulama üzerinden yürütülen yazışmaların şifreleri çözüldü. Elde edilen dijital veriler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi ve bunun sonucunda geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, aralarında TÜBİTAK, ASELSAN ve Türk Telekom çalışanlarının da bulunduğu toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülüyor. Yapılan incelemelerde, daha önce aranan H.İ.A. adlı bir şüphelinin dijital cihazlarında örgütsel mesaj trafiğine rastlanması üzerine, MİT şifre çözümleme ekibi devreye girdi.

Şifre çözüm sürecinin ardından Signal üzerinden gerçekleştirilen gizli yazışmalar detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgiler, örgütsel haberleşme yapısının dijital ortamda da devam ettiğini gösteriyor. Yetkililer, soruşturmanın Ankara merkezli olarak yürütüldüğünü ve 5 ilde eş zamanlı operasyonların sürdüğünü açıkladı.

4 Kasım 2025 itibarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin dijital verileri üzerinde MİT uzmanları tarafından yeni analizlerin yapılmaya devam ettiği belirtildi. Bu gelişme, Türkiye’nin siber istihbarat kapasitesinin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

