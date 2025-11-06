Xiaomi kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme gündemde. Çinli teknoloji devi, HyperOS 3.1 güncellemesini hazırlarken bazı cihazları bu sürecin dışında bırakma kararı aldı. Peki HyperOS 3.1 neler getiriyor ve hangi modeller bu yenilikten mahrum kalacak? Xiaomi Android 16 almayacak telefonlar listesinde hangi sürpriz isimler var?

HyperOS 3.1 almayacak cihazlar belli oldu! İşte Xiaomi Android 16 almayacak telefonlar

HyperOS 3.1 sürümü, Xiaomi ekosisteminde önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni güncelleme, Apple’ın “Dynamic Island” özelliğinden ilham alan “Hyper Island” adlı dinamik bildirim sistemini getiriyor. Ayrıca güncellenmiş son uygulamalar menüsü, optimize edilmiş bellek yönetimi, daha akıcı animasyonlar ve hızlandırılmış uygulama açılış süreleri de bu sürümle birlikte geliyor.

Ancak ne yazık ki bu yeniliklerin tamamı yalnızca Android 16 tabanlı modellere sunulacak. Bu durum, Xiaomi Android 16 almayacak telefonlar için olumsuz bir tablo oluşturuyor. Şirketin resmi programına göre, HyperOS 3 küresel olarak yayılmaya devam ederken, HyperOS 3.1 beta testleri şimdiden Çin’de başlatıldı.

Ancak beta programı yalnızca yeni nesil işlemciye sahip, yazılım desteği Android 16 ile devam eden modellere açık olacak. Eski donanıma sahip cihazlar için güncelleme desteği sona eriyor. Bu da yaklaşık 20 modelin Xiaomi Android 16 güncellemesini alamayacağı anlamına geliyor.

İşte Xiaomi Android 16 almayacak telefonlar!

HyperOS 3.1 güncellemesini alamayacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri şu şekilde açıklandı:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 Neo

Yeni sürümle birlikte Xiaomi Android 16 kullanıcı arayüzünde tasarım olarak da farklılıklar sunuyor. Uygulama ikonları daha minimalist bir stile kavuşurken, bildirim çubuğu daha sade ve sezgisel hale getirildi. Ayrıca sistem animasyonlarının ipeksi bir akıcılıkla yenilendiği, menü geçişlerinin daha yumuşak bir his verdiği belirtiliyor.

Türkiye’deki kullanıcılar açısından bakıldığında, bu kararın özellikle Poco ve Redmi serisi sahiplerini etkilemesi bekleniyor. Çünkü bu modeller, uygun fiyatlı oldukları kadar geniş kullanıcı kitlesine sahip. Güncelleme dışı kalmak, bu kullanıcılar için olumsuz bir deneyim anlamına gelebilir. Yine de HyperOS 3 sürümüyle gelen temel yeniliklerin bir süre daha güvenli ve kararlı şekilde destekleneceği ifade ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? HyperOS 3.1 güncellemesini alamayan cihazlar arasında sizin telefonunuz da var mı? Xiaomi’nin bu yazılım politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!