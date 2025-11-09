Henüz Galaxy S26 serisi bile tanıtılmadan, Samsung cephesinde şimdiden Galaxy S27 Ultra söylentileri alevlenmiş durumda. Peki bu yeni model, güvenlik anlayışını tamamen değiştirecek mi? “Polar ID” adı verilen yepyeni bir kimlik doğrulama sisteminden bahsediliyor. Ancak bu sistemin farkı ne? S27 Ultra kullanıcılarına nasıl bir deneyim sunacak?

Galaxy S27 Ultra yüz tanıma sistemi sızdırıldı!

Galaxy S27 Ultra iddialara göre “Polar ID v1.0” isimli yeni bir yüz tanıma teknolojisiyle gelecek. Bu sistem, klasik IR (kızılötesi) donanımını ortadan kaldırarak, yerine polarize ışık temelli bir güvenlik mekanizması getiriyor. Yani cihaz artık detaylı yüz taramaları için ağır donanım sistemlerine gerek duymadan daha akıcı bir kimlik doğrulama süreci sunacak.

Samsung’un kendi geliştirdiği “BIO-Fusion Core” güvenlik çipi ile desteklenecek bu sistem, hem hız hem de güvenlik açısından çığır açabilir. Bu yeni teknoloji, ön kamerada yer alan ISOCELL Vizion sensörüyle entegre çalışacak. Böylece Galaxy S27 Ultra sadece bir yüz görüntüsü değil, aynı zamanda ışığın polarizasyon açısını da analiz ederek sahte yüz tanıma girişimlerine karşı daha dayanıklı hale gelecek.

Söylentilere göre cihaz, ortalama 180 milisaniye gibi oldukça kısa bir sürede kilidi açabiliyor. Bu süre, bugüne kadar hiçbir Galaxy modelinde görülmemiş bir hız anlamına geliyor. Kaynaklar, bu yeni yüz tanıma sisteminin Galaxy S serisi telefonlardaki geleneksel 2D tarama yöntemlerine göre çok daha güvenli olacağını belirtiyor.

Özellikle S27 Ultra sahte yüz maskeleri ya da fotoğraf bazlı dolandırıcılıklara karşı dirençli bir mekanizmaya sahip olacağı konuşuluyor. Bu da Samsung’un biyometrik güvenlikte yeni bir standart belirleyeceğini gösteriyor. Diğer yandan, güvenilir sızıntı kaynakları arasında yaşanan tartışmalar da gündemde.

@SPYGO19726 adlı X kullanıcısı, Galaxy S27 Ultra test yazılımlarında “Polar ID” sistemine ait kodlar bulunduğunu iddia ederken, bir diğer ünlü sızıntıcı Ice Universe ise bu bilgilere temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Her iki tarafın da geçmişte Galaxy S26 modelleriyle ilgili yaptığı paylaşımlar, topluluk içinde hararetli bir tartışmaya yol açtı.

Samsung’un bu yeniliğiyle birlikte yüz tanıma teknolojisinde Apple Face ID sistemine alternatif bir güvenlik çözümü geliştirmesi bekleniyor. Şirketin bu adımı, Android ekosisteminde “donanımsız 3D tarama” konseptini ilk kez uygulayan üretici olmasını sağlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni S27 Ultra “polarize ışık” temelli yüz tanıma teknolojisi güvenliğin geleceğini mi temsil ediyor, yoksa fazla iddialı bir adım mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!