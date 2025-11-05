Türkiye otomotiv sektörü 2025’te rekorlara koşuyor. Peki bu yıl en çok satan elektrikli otomobil hangisi oldu? TOGG’un performansı yabancı rakipleri nasıl geride bıraktı? İşte Türkiye’nin elektrikli dönüşümünü gözler önüne seren yeni tablo!

En çok satan elektrikli otomobiller açıklandı! (Kasım 2025)

En çok satan elektrikli otomobil sıralaması, 2025 Ekim verileriyle adeta yeniden şekillendi. ODMD’nin yayımladığı rapora göre Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk on ayında 1 milyon 43 bin 796 satışla rekor kırdı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,98 artışla 833 bin 382 adede ulaştı. Elektrikli otomobil satışları ise 148 bin 304 adetle yüzde 17,8 pay alarak son yılların en güçlü performansını sergiledi.

Listenin zirvesinde yerli üretim TOGG T10F bulunuyor. 2.532 adet satışla Ekim ayını lider tamamlayan T10F’i, 1.623 adetle TOGG T10X izledi. Böylece TOGG, toplamda 4.155 satışla iki modeliyle birlikte pazarın lideri oldu. Bu başarı, Türkiye’nin elektrikli mobilite vizyonunda dönüm noktası niteliğinde.

Ekim 2025’te Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller sıralaması ise şöyle şekillendi:

TOGG T10F – 2.532 adet

– 2.532 adet TOGG T10X – 1.623 adet

– 1.623 adet KG Mobility Torres – 1.046 adet

– 1.046 adet Volvo EX30 – 870 adet

– 870 adet Kia EV3 – 841 adet

– 841 adet Opel Frontera – 625 adet

– 625 adet Fiat Grande Panda – 606 adet

– 606 adet Mini Countryman – 602 adet

– 602 adet BYD Atto 3 – 583 adet

– 583 adet Citroën C3 – 571 adet

Yerli üretimin yükselişi, global markalar arasında da rekabeti kızıştırdı. Özellikle elektrikli SUV modellerin pazar payı hızla artarken, kompakt segmentteki yeni seçenekler de tüketici ilgisini çekiyor. TOGG’un sade ama modern tasarım anlayışı, güncellenmiş dijital arayüzü ve gelişmiş batarya teknolojisiyle birleşince, kullanıcı deneyimi bakımından fark yarattı.

Türkiye, 2025 itibarıyla elektrikli araç dönüşümünde Avrupa ortalamasına yaklaşan bir ivme yakalamış durumda. Önümüzdeki yılın pazarında daha fazla elektrikli otomobil modeli göreceğimiz kesin gibi.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? 2026’da en çok satan elektrikli otomobil unvanı yeniden TOGG’un mu olacak, yoksa global markalar bu liderliği alabilecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve sektördeki son gelişmeleri takip etmeyi unutmayın!