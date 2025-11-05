Motosiklet sürücüleri için önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Peki bu yeni düzenleme kimleri kapsıyor? Hangi koruyucu ekipmanlar artık zorunlu hale geldi? Türkiye’de giderek artan motosiklet kullanımı, beraberinde güvenlik endişelerini de gündeme getirirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni yönetmelik değişikliği sürücüler arasında hızla yayıldı.

Motosiklet sürücüleri dikkat! Koruyucu gözlük ve eldiven zorunlu oldu

Motosiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliği, bugün itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık yalnızca kask takmak yeterli olmayacak; sürücülerin ve yolcuların hem koruyucu gözlük hem de koruyucu eldiven kullanması zorunlu hale geldi.

Bu kapsam, sadece motosiklet değil; bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve 2001 sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörleri de kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre, özellikle üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoserle korunan araçlar hariç tutuldu. Ancak diğer tüm kullanıcılar için eldiven ve gözlük kullanımı artık yasal bir zorunluluk.

Koruyucu gözlük, vizörlü kask kullanmayan sürücüler için özel olarak tanımlanıyor; yani vizörlü bir kask takıyorsanız ayrıca gözlük takmanız gerekmiyor. Fakat açık kask kullanan sürücüler, göz koruması olmadan trafiğe çıkamayacak.

Bu kurallara uymayan sürücüler için yaptırımlar da getirildi. Denetimler sırasında koruyucu ekipmanı eksik olanlara 993 TL idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, sadece sürücüyü değil, yolcuyu da kapsayacak. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, bu düzenlemenin cezalandırmaktan çok can güvenliğini koruma amacı taşıdığını vurguluyor.

İlginizi Çekebilir: İkinci el Togg T10X alacaklar dikkat! Tuzağa düşmeyin

Yeni düzenleme 4 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Trafik polisleri artık denetimlerde yalnızca ehliyet ve plaka kontrolü yapmayacak, aynı zamanda koruyucu ekipman denetimi de gerçekleştirecek. Kullanıcıların bu yeni döneme alışması zaman alabilir; ancak uzmanlara göre bu adım, Türkiye’deki kazaların ölümcül sonuçlarını önemli ölçüde azaltacak.

Uygulama, şehir içi trafiğinde yoğun olarak motor kullanan kuryelerden bireysel sürücülere kadar herkesi kapsıyor. Kaza anında ciddi yaralanmaların önüne geçmek için getirilen bu zorunluluk, aynı zamanda sürüş alışkanlıklarında da önemli bir dönüşümün kapısını aralıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni düzenleme kullanıcılar için yeterli mi? Görüşlerinizi paylaşmayı ve en güncel gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!