Apple kullanıcılarını heyecanlandıran iOS 26.2 güncellemesi resmen test aşamasında! Peki bu yeni sürüm, iPhone sahiplerine hangi sürprizleri getiriyor? iOS 26.2 ile gelen yenilikler, özellikle Avrupa’daki AirPods kullanıcılarını ve uyku takibi yapanları yakından ilgilendiriyor. Ancak asıl dikkat çeken nokta, kilit ekranında tamamen yeni bir görünüm sunan “Liquid Glass” tasarımı oldu.

iOS 26.2 güncellemesi özellikleri neler?

iOS 26.2 sürümüyle birlikte AirPods Live Translation özelliği sonunda Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açılıyor. Daha önce ertelenen bu yenilik, AirPods Pro 3 ve AirPods 4 modellerinde gerçek zamanlı çeviri imkânı sunacak. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca gibi birçok dili destekleyen sistem, seyahat eden kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

Kilit ekranında dikkat çeken bir diğer yenilik ise Lock Screen Liquid Glass kaydırıcısı oldu. Bu seçenek, saat görünümünü cam efektiyle şeffaflaştırıyor veya mat hale getiriyor. Apple böylece kullanıcılara, cihazlarını kişiselleştirme konusunda daha fazla özgürlük tanıyor. Tasarımdaki bu ince dokunuş, iPhone’un estetik çizgisini daha da ileri taşıyor.

iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına önemli bir yenilik daha gelecek: deprem uyarısı özelliği. Apple, bu sistem sayesinde bulunduğunuz bölgede algılanan sarsıntıları anlık olarak bildirimle kullanıcıya iletecek. Böylece iPhone’lar, olası bir depremde saniyeler öncesinden uyarı vererek hayati öneme sahip birkaç saniyelik fark yaratacak.

Uyku takibi yapanlar için Sleep Score sistemi de baştan aşağı yenilendi. iOS 26.2 ve watchOS 26.2 ile birlikte puanlama aralıkları daha gerçekçi hale getirildi. “Mükemmel” yerine “Çok Yüksek” gibi daha insancıl tanımlar geldi. Artık kullanıcılar, uykularını sadece süresine göre değil, kalitesine göre de daha doğru değerlendirebilecek.

Reminders uygulamasına eklenen yeni alarm seçeneği ise özellikle yoğun tempoda çalışanlar için hayat kurtaracak. Hatırlatıcı zamanı geldiğinde alarm sesiyle uyarı verilecek ve kilit ekranında erteleme seçeneği sunulacak. Ayrıca Apple News uygulaması da yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor. Spor, iş dünyası ve politika gibi kategorilere hızlı erişim sağlayan yeni menü, haber takibini kolaylaştırıyor.

Diğer taraftan, AirDrop sistemine eklenen 30 günlük PIN paylaşım seçeneği, veri aktarımında güvenliği artırmayı hedefliyor. Weather uygulaması ise artık hava durumu uyarılarını “gelecek Cuma” gibi doğal ifadelerle gösterecek. Podcasts tarafında ise otomatik bölüm başlıkları ve bağlantı desteği geldi.

iOS 26.2 beta çıkış tarihi ne zaman?

Şimdilik geliştirici betası aktif olan iOS 26.2, kısa süre içinde halka açık beta olarak da yayınlanacak. Final sürümün ise Aralık ayının ikinci haftasında dağıtılması bekleniyor. Türkiye’deki kullanıcılar bu sürümle birlikte hem görsel hem de işlevsel açıdan çok daha olgun bir iPhone deneyimi yaşayacak.

