Apple AirPods Pro 3, tasarım açısından selefiyle benzer bir çizgi izliyor ancak teknik tarafta bazı önemli yeniliklerle geliyor. Her bir kulaklık yalnızca 5,55 gram, şarj kutusu ise 43,99 gram ağırlığında. Köpük dolgulu silikon uçlar, kulağa daha rahat oturuyor ve pasif izolasyonu artırıyor. Beş farklı boy kulaklık ucu (XXS’den L’ye kadar) her kullanıcıya uygun bir seçenek sunuyor. Bu modelde pairing tuşu kaldırılmış, bağlantı artık tamamen dokunmatik ve otomatik hale getirilmiş. Ayrıca AirPods Pro 2’nin IP54 sertifikası yerine IP57 standardı kullanılmış, bu da suya ve toza karşı daha iyi koruma anlamına geliyor.

İçerideki en büyük fark ise yeni Apple H2 çipinde yatıyor. Bu çip, hem enerji verimliliğini hem de ses işleme kalitesini artırıyor. Apple, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) performansını önceki nesle göre iki kat güçlendirmiş ve 40 dB’e kadar gürültü azaltma sağladığını belirtiyor. Bu gelişme, özellikle toplu taşımada ya da uçak yolculuklarında fark yaratıyor. Ayrıca kulaklık, çevredeki yüksek ses seviyelerini algılayarak işitme sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor.

Ses tarafında da hissedilir bir yenileme var. AirPods Pro 3, daha derin bas, daha zengin mid tonlar ve geliştirilmiş mikrofon kalitesiyle dikkat çekiyor. Yeni Adaptif EQ, kulaklığın kulağınıza oturma şekline göre müziği gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Ayrıca yakınınızdaki biriyle konuştuğunuzu algılayarak sesi otomatik kısma özelliği, kullanım deneyimini doğal hale getiriyor. Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses özelliği ise önceki modelde olduğu gibi devam ediyor.

Pil ömrü tarafında, Aktif Gürültü Engelleme açıkken 8 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte ise toplamda 24 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Hızlı şarj da etkileyici: yalnızca 5 dakikalık şarjla 1 saat dinleme süresi elde ediliyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde gecikme süresi azalmış ve bağlantı kararlılığı artmış durumda.

Fiyat tarafında ise yeni modelin etiketi 13.999 TL, bir önceki AirPods Pro 2 modelinin ise 11.500 TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Aradaki fark, sunduğu teknik gelişmeler düşünüldüğünde makul görünse de, Pro 2 sahipleri için büyük bir sıçrama sayılmaz. Ancak eğer bu iki kulaklıktan biri sizde yoksa, AirPods Pro 3 daha uzun vadeli ve dengeli bir tercih olacaktır.

