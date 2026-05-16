Alman otomotiv devi Volkswagen, efsanevi performans serisini bataryalı döneme taşıyan adımı Nürburgring 24 Saat yarışlarında attı. Elektrikli VW Polo GTI, ikonikleşmiş performans genlerini sıfır emisyonlu bir altyapıyla birleştiriyor. Markanın geleneksel sürüş dinamiklerini kompakt platformla harmanlaması, sektördeki elektrifikasyon dönüşümünün ulaştığı noktayı gösteriyor. Peki Elektrikli VW Polo GTI, geçmişin ruhunu yeni nesil donanımlarla birleştirerek sürücüleri tatmin edebilecek mi?

Tasarım ve iç mekan: Geçmişe saygı duruşunda bulunan Elektrikli VW Polo GTI

Elektrikli VW Polo GTI modelinde dış görünüm, klasikleşmiş detayların güncel teknolojilerle yorumlanmasından oluşuyor. Ön yüzdeki aydınlatmalı logo, ikonik kırmızı şerit ve petek desenli tampon tasarımı araca kendine has bir karakter kazandırıyor. Bu yapıya IQ.LIGHT Matrix LED farlar eşlik ediyor. Elektrikli mimarinin getirdiği paketleme avantajı sayesinde, araç benzinli selefine kıyasla çok daha ferah bir yaşam alanı sunuyor.

İç mekana geçildiğinde kırmızı dikişli ve özel logolu spor direksiyon doğrudan göze çarpıyor. Volkswagen ID. Polo GTI, dijital gösterge panelinde ilk nesil Golf GTI’ın kadranlarını yansıtabilen retro bir mod barındırarak nostalji arayan kullanıcıları hedefliyor. Bagaj hacmi standart kullanımda 441 litre seviyesindeyken, arka koltukların yatırılmasıyla bu alan 1240 litreye kadar genişliyor. Panoramik cam tavan, masaj destekli koltuklar ve Harman Kardon ses sistemi de donanımlar arasında yer alıyor.

Motor seçenekleri ve sürüş dinamiği

Performans kanadında 226 beygir güç üreten elektrik motoru görev yapıyor. Araç, hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlayarak şehir içi çevikliğini koruyor. Menzil tarafında 424 kilometrelik bir değer sunulurken, batarya paketinin uygun şartlarda 24 dakika içinde hızlı şarj olabilmesi şarj molalarındaki bekleme süresini asgariye indiriyor.

Otomobilin yol tutuş karakteristiği tamamen sportif sürüş odaklı kurgulanmış. Adaptif DCC spor süspansiyon, progresif direksiyon sistemi ve elektronik ön diferansiyel kilidi araçta bulunuyor. Direksiyon simidi üzerine yerleştirilmiş özel butona basıldığında, elektrikli hot hatch tam kapasiteli sportif moda geçerek motor tepkilerini, direksiyon ağırlığını ve süspansiyon sertliğini anında değiştiriyor.

Donanım ve özellik özeti

Fiyatı ve pazar beklentileri

Aracın Almanya pazarında kendi sınıfı için rekabetçi sayılabilecek bir etiketle yollara çıkması bekleniyor. Performans odaklı elektrikli otomobillerin giderek pahalılaştığı bir pazar koşulunda, 40 bin euronun hemen altında konumlanan bu rakam, markanın ulaşılabilir spor otomobil kavramını sürdürme çabasını yansıtıyor.

Volkswagen ID. Polo GTI – Başlangıç paketi: Yaklaşık 39.000 Euro

DCC süspansiyon nedir?

Dinamik Şasi Kontrolü (DCC), aracın süspansiyon sertliğini yol durumuna ve seçilen sürüş moduna göre milisaniyeler içinde otomatik olarak ayarlayan elektronik bir sistemdir. Bu teknoloji, sürücüye konforlu bir yolculuk ile sert sportif sürüş arasında anında geçiş yapma imkanı tanır.

