Çinli otomotiv devi BYD, genellikle bütçe dostu modelleriyle tanınsa da lüks segmente hızlı bir giriş yapıyor. Şirketin alt markası tarafından geliştirilen ve dudak uçuklatan bir fiyata alıcı bulan Yangwang U9 Xtreme, markanın mühendislik sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini gösteriyor. Peki, bu BYD elektrikli süper otomobil modeli kullanıcılara hangi teknik detayları vadediyor?

Pekin Otomobil Fuarı kapsamında satılan Yangwang U9 Xtreme

Uygun fiyatlı 10.000 dolarlık Seagull (Avrupa’da Dolphin Surf), Dolphin hatchback ve Atto 3 SUV gibi modellerle bilinen BYD, Dynasty ve Ocean serilerinin dışına çıkarak lüks pazarda pay arıyor. Denza, Fang Cheng Bao ve Yangwang gibi lüks alt markalar kuran şirket, performans odaklı en üst düzey teknolojilerini Yangwang çatısı altında topluyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı, bu stratejinin en somut adımına sahne oldu.

BYD marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei’nin açıklamasına göre, fuarda sergilenen üretim versiyonu Yangwang U9 Xtreme tam 20 milyon yuan (yaklaşık 3 milyon dolar) karşılığında alıcı buldu. Bu rekor satış, aracı etkinliğin en pahalı otomobili unvanına taşıdı. Küresel çapta sadece 30 adet satılacak olan bu özel modelin sınırlı üretim sayısı, onun bir “seri üretim aracı” olarak adlandırılmasını otomotiv çevrelerinde tartışmalı hale getiriyor.

Motor gücü ve Nürburgring rekoru

Araç, 1.200V platformu üzerine inşa ediliyor ve dört adet elektrik motorundan güç alıyor. Bu kurulum sayesinde toplamda 2.977 beygir (2.220 kW) güç üretebilen Yangwang U9 Xtreme, performans verileriyle dikkat çekiyor. Eylül ayında 496,22 km/s (308 mph) hıza ulaşarak tarihin en hızlı seri üretim otomobili unvanını elde eden araç, pistlerde de sınırları zorluyor.

BYD’nin haftalar sonra yaptığı resmi açıklamaya göre bu özel araç, efsanevi Nürburgring Nordschleife pistini 6:59.157 saniyelik dereceyle tamamladı. Bu rekor süre, onu pist etrafındaki en hızlı elektrikli seri üretim araç konumuna yerleştiriyor. Sadece düzlükte değil, virajlı pist koşullarında da elde edilen bu süre, modelin yüksek mühendislik kapasitesini kanıtlıyor.

Zıplayabilen gövde kontrol sistemi: DiSus-X

Yalnızca hız ve güç ile yetinmeyen Yangwang U9 Xtreme, BYD’nin DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemiyle donatılıyor. Bu teknoloji, aracın olduğu yerde zıplamasına, dans eder gibi hareket etmesine ve hatta üç tekerlek üzerinde dengede kalarak ilerlemesine olanak tanıyor. Günlük kullanımda veya pist şartlarında dinamik bir süspansiyon tepkisi sunan bu sistem, sürüş mekaniklerini farklı bir boyuta taşıyor.

Fiyat ve satış bilgisi

Yangwang U9 – Standart versiyon (Çin fiyatı): 1.8 milyon yuan (Yaklaşık 265.000 dolar)

Yangwang U9 Xtreme – Sınırlı üretim (30 adet): 20 milyon yuan (Yaklaşık 3 milyon dolar)

1.200V mimarisi nedir?

Elektrikli araçlarda batarya sisteminin çalıştığı yüksek voltaj değerini ifade eder. Standart araçlardaki 400V veya 800V sistemlere kıyasla daha ince kablolama yapılmasına, şarj sürelerinin kısalmasına ve elektrik motorlarına daha hızlı, yüksek güç aktarılmasına olanak tanır.

