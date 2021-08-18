Dogecoin Vakfı, Elon Musk’ın temsilcisini ve Ethereum kurucusu Vitalik Butterin’i bünyesine katarak geri dönüyor

Dogecoin’in arkasındaki temel geliştirici ekip, yenilenmiş Dogecoin Vakfı üyelerini açıkladı. Yapılan duyuruya göre global ödeme yöntemi olmayı hedefleyen Dogecoin’in vakfının yeni danışman kadrosunda Ethereum eş kurucusu Vitalik Butterin ve Elon Musk’a yakınlığıyla bilinen temsilcisi Jared Birchall gibi isimler yer alıyor.

Dogecoin topluluk üyeleri arasında öne çıkan isimlerden olan Gary Lachance, Jens Wiechers, Timotty Stebbing ile temel geliştirici ekipten Michi Lumin ve Ross Nicoll da vakfın yönetim kurulunda yer alacak.

Dogecoin manifestosunun yayımlanmasından hemen önce Nicoll yaptığı açıklamada vakfın, hali hazırdaki geliştirici kadrosunu değiştirmediğini ve Dogecoin’de tam zamanlı olarak çalışacak mühendisler de dahil olacak şekilde yeni personel alımının yapılabilmesi için bir temel sağlayacağını belirtti.

Some big news about the Dogecoin Foundation! I also recommend checking out the board advisors page: https://t.co/GJxFUN1TmJ A few folks you may have heard of in that group. https://t.co/0GrzUOJe4f — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) August 17, 2021

Manifestoda Dogecoin, kendisini “Biz insanların gülümsemesini sağlayan kazara meydana gelmiş kripto hareketi, Dogecoiniz,” sözleriyle tanımlıyor ve temel amacının insanlar için bir para birimi geliştirmek olduğunu belirtse de Dogecoin‘e gülenlerin ve bir şakaya yatırım yapanların kim oldukları bazı kesimler tarafından merak ediliyor.

Her ne kadar Dogecoin, Nicoll’a göre bir manifestoya, internet sitesine ve bir vakfa sahip olsa da henüz bir tüzel kişilik değil. Ekip hala daha son detayları netleştirmek için çalışıyor ve ekip tarafından bir merkez ofis ile bir yol haritası açıklanmış değil.

Temel geliştirici ekip, Elon Musk 2019 yılında Dogecoin CEO’su olarak oylandığından beri kendisiyle birlikte çalıştıklarını açıklamışlardı ve planlarının bir şaka olarak başlayan kripto paralarını bir fincan kahve alabilmenizi sağlayan sağlam bir ödeme yöntemine dönüştürmek olduğunu söylemişlerdi. Bu planı hayata geçirebilmek için ise ekip, etkileyici bir danışman kadrosunu bir araya getirmişti.

Dogecoin Vakfı’nın danışman kadrosunda yer alan yatırım bankası Morgen Stanley’in eski başkan yardımcısı Jared Birchall esasen Elon Musk’ın temsilcisi ve uzun süredir iş arkadaşı olarak tanınıyor. Kendisi halihazırda Musk Vakfı’nın yönetim kurulunda yer alıyor ve Tesla ile SpaceX aile ofisinde yönetici olarak görev alıyor.

Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i kuran Bill Markus da Dogecoin’in uzun süreli geliştiricisi Max Keller ve Ethereum kurucu ortağı Vitalik Butterin ile birlikte danışman kadrosunda yer alan diğer bir isim.

Bir çok kişi, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Butterin’i olası bir seçim olarak görmüyordu. Ancak kendisinin Dogecoin’e karşı oldukça olumlu bir tavrı olduğu biliniyor. Hatta daha önceden YouTube üzerinde yayımlanan bir podcast’e katılan Butterin, Ethereum ile Dogecoin’in bir iş birliği yapabileceğinin sinyallerini vermişti.

Dogecoin, kripto para dünyasında hem olumlu hem de olumsuz bir çok yoruma maruz kalıyor. Kimileri Dogecoin’i farklı insanların bu dünyaya dahil olması ve kripto paralara giriş için güzel bir araç olduğunu düşünse de başka bir kesim de Dogecoin’in kripto para dünyasına zarar verdiğini düşünüyor. Karşıt görüşler söylenedursun Dogecoin geliştiricileri, yaptıkları çalışmalar ile bir varlık ortaya koymaya çalışıyor ve arkasında Elon Musk ve Mark Cuban gibi önemli isimleri almış durumda.