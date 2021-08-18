Kripto Para
Dogecoin Vakfı, Elon Musk’ın temsilcisini ve Ethereum kurucusu Vitalik Butterin’i bünyesine katarak geri dönüyor
Dogecoin’in arkasındaki temel geliştirici ekip, yenilenmiş Dogecoin Vakfı üyelerini açıkladı. Yapılan duyuruya göre global ödeme yöntemi olmayı hedefleyen Dogecoin’in vakfının yeni danışman kadrosunda Ethereum eş kurucusu Vitalik Butterin ve Elon Musk’a yakınlığıyla bilinen temsilcisi Jared Birchall gibi isimler yer alıyor.
Dogecoin topluluk üyeleri arasında öne çıkan isimlerden olan Gary Lachance, Jens Wiechers, Timotty Stebbing ile temel geliştirici ekipten Michi Lumin ve Ross Nicoll da vakfın yönetim kurulunda yer alacak.
Dogecoin manifestosunun yayımlanmasından hemen önce Nicoll yaptığı açıklamada vakfın, hali hazırdaki geliştirici kadrosunu değiştirmediğini ve Dogecoin’de tam zamanlı olarak çalışacak mühendisler de dahil olacak şekilde yeni personel alımının yapılabilmesi için bir temel sağlayacağını belirtti.
Some big news about the Dogecoin Foundation!
I also recommend checking out the board advisors page: https://t.co/GJxFUN1TmJ
A few folks you may have heard of in that group. https://t.co/0GrzUOJe4f
— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) August 17, 2021
Manifestoda Dogecoin, kendisini “Biz insanların gülümsemesini sağlayan kazara meydana gelmiş kripto hareketi, Dogecoiniz,” sözleriyle tanımlıyor ve temel amacının insanlar için bir para birimi geliştirmek olduğunu belirtse de Dogecoin‘e gülenlerin ve bir şakaya yatırım yapanların kim oldukları bazı kesimler tarafından merak ediliyor.
Her ne kadar Dogecoin, Nicoll’a göre bir manifestoya, internet sitesine ve bir vakfa sahip olsa da henüz bir tüzel kişilik değil. Ekip hala daha son detayları netleştirmek için çalışıyor ve ekip tarafından bir merkez ofis ile bir yol haritası açıklanmış değil.
Temel geliştirici ekip, Elon Musk 2019 yılında Dogecoin CEO’su olarak oylandığından beri kendisiyle birlikte çalıştıklarını açıklamışlardı ve planlarının bir şaka olarak başlayan kripto paralarını bir fincan kahve alabilmenizi sağlayan sağlam bir ödeme yöntemine dönüştürmek olduğunu söylemişlerdi. Bu planı hayata geçirebilmek için ise ekip, etkileyici bir danışman kadrosunu bir araya getirmişti.
Dogecoin Vakfı’nın danışman kadrosunda yer alan yatırım bankası Morgen Stanley’in eski başkan yardımcısı Jared Birchall esasen Elon Musk’ın temsilcisi ve uzun süredir iş arkadaşı olarak tanınıyor. Kendisi halihazırda Musk Vakfı’nın yönetim kurulunda yer alıyor ve Tesla ile SpaceX aile ofisinde yönetici olarak görev alıyor.
Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i kuran Bill Markus da Dogecoin’in uzun süreli geliştiricisi Max Keller ve Ethereum kurucu ortağı Vitalik Butterin ile birlikte danışman kadrosunda yer alan diğer bir isim.
Bir çok kişi, Ethereum kurucu ortağı Vitalik Butterin’i olası bir seçim olarak görmüyordu. Ancak kendisinin Dogecoin’e karşı oldukça olumlu bir tavrı olduğu biliniyor. Hatta daha önceden YouTube üzerinde yayımlanan bir podcast’e katılan Butterin, Ethereum ile Dogecoin’in bir iş birliği yapabileceğinin sinyallerini vermişti.
Dogecoin, kripto para dünyasında hem olumlu hem de olumsuz bir çok yoruma maruz kalıyor. Kimileri Dogecoin’i farklı insanların bu dünyaya dahil olması ve kripto paralara giriş için güzel bir araç olduğunu düşünse de başka bir kesim de Dogecoin’in kripto para dünyasına zarar verdiğini düşünüyor. Karşıt görüşler söylenedursun Dogecoin geliştiricileri, yaptıkları çalışmalar ile bir varlık ortaya koymaya çalışıyor ve arkasında Elon Musk ve Mark Cuban gibi önemli isimleri almış durumda.
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Kripto Para
Audius Token, TikTok partnerliğinin ardından %150 artış yaşadı!
Audius’un sosyal medya devi TikTok entegrasyonu, kendi tokenı AUDIO’ya büyük bir artış yaşattı. Audius, bağımsız müzik sanatçılarına ürünlerini merkeziyetsiz olarak dağıtma imkanı sunuyor. TikTok’tan gelen bu hamle ile merkeziyetsiz platformların önem kazanması bekleniyor.
AUDIO’nun fiyatı, TikTok partnerliğinin açıklanmasının ardından henüz daha 24 saat geçmemişken %150 artış yaşadı. Binance platformunda dün kendisine 1.6 dolar seviyelerinden alıcı bulan AUDIO, fiyatını 4 doların üstüne çıkarmayı başarmıştı. Ancak daha sonra gelen satışların artması ve kar almalarla yaşanan düzeltmede fiyatı düşerek an itibariyle 3.2 dolar seviyesine geriledi. Tabi ki AUDIO’nun TikTok ile birlikte attığı bu adım, fiyatını tekrardan tarihinin en yüksek seviyesi olan 5 dolara çıkarmayı başaramadı.
Audius, bünyesindeki sanatçıları TikTok’un aylık 732 milyon aktif kullanıcısıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Entegrasyon ile Audius, TikTok’un orjinal ses ve müziklerin üçüncü parti uygulamalardan TikTok ekosistemine sorunsuz bir şekilde getirilmesini sağlayan Sound Kit SDK’sına erişim hakkı elde eden ilk partnerlerden biri olacak. Bu yeni özellik ile de Audius sanatçıları, kendi parçalarını TikTok’a kolaylıkla getirebilecek ve böylece sosyal medya devi TikTok’un devasa kullanıcı kitlesi bu parçaları alarak kendi videolarında kullanabilecek.
📢 Announcing the Audius TikTok integration! 📢
You can now share your tracks directly from Audius to TikTok!
Follow and tag us in your videos using an Audius track for a chance to win 50 $AUDIO.
Official TikTok → https://t.co/mP0BKOjzRV pic.twitter.com/3ydBQq3GzL
— Audius 🎧 $AUDIO (@AudiusProject) August 16, 2021
Audius kurucusu Roneil Rumburg konuyla ilgili şu sözleri kullandı:
“Bugün itibariylke şarkıları TikTok’a sokmak için uygulanan iş akışı biraz külfetli oluyor. Hatta bunu önlemek için bazı sanatçılar telefonlarını laptoplarının hoparlörüne dayayarak TikTok için sesleri yeniden kayıt etme yoluna gidiyor. Audius entegrasyonu ile Audius üzerinde içeriği bulunan sanatçılar bir tıklama ile içeriklerini TikTok’a getirebilecekler.”
Audius platformu hatırı sayılır bir geçmişe sahip ve bu geçmişte bünyesine oldukça önemli sanatçılar katmış durumda. Bu sanatçılar arasında Skrillex, Deadmau5, The Stafford Brothers, 3LAU, Alina Baraz gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin bir çoğu için de bu kripto dünyasına ilk adımları değil. Örneğin Deadmau5, son aylarda NFT dünyasında oldukça aktif. Geçen Aralık’ta Deadmau5, Worldwide Asset eXchange ile partnerlik yaparak birlikte 100 bin dolar değerinde bir NFT koleksiyonu çıkardılar. Ayrıca kendisi yine Mythical Games ile oynaması bedava oyunları Blankos Block Party oyunu için ortaklıklarını açıklamıştı.
TikTok’tan gelen bu adım ile hem TikTok, platformundaki içeriği arttıracak hem de bağımsız müzisyenler ürünlerini geniş kitlelere ulaştırabilecek gibi gözüküyor. Merkeziyetsiz platformlar için bu ortaklık oldukça önemli. Merkeziyetsiz müzik platformlar ile tüm yaratıcı içeriği oluşturan bağımsız sanatçıları altında ezen büyük prodüksiyon şirketleri aradan çıkartılmış oluyor. Diğer alandaki merkeziyetsiz oluşumlar da sanatçılara ve insanlara özgürlük sağlayarak kitlelere daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Yaratıcı içeriği sömürerek büyüyen koca bir dev haline gelmiş büyük şirketlere de bu sayede bir tekme vurulmuş oluyor. Gelecekte de Audius gibi merkeziyetsiz platformların daha fazla yaygınlaşarak içeriği üreten kişinin daha değerli konuma gelmesi bekleniyor.
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Kripto Para
TikTok ile blok zincir tabanlı müzik platformu ortaklığı!
Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, kripto para sektörüne adım atıyor. Geçtiğimiz aylarda platformda adı geçen SafeMoon ve Dogecoin bazı kripto paraların değerlerinde ciddi bir artış yaşanmıştı. Platform şimdi ise direkt olarak blok zincir ve kripto para şirketleri ile ortaklık kuruyor. TikTok ile blok zincir tabanlı müzik platformu ortaklığı, blok zincir teknolojisinin her alandan benimsenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Bir Rolling Stone raporuna göre TikTok, blok zincir tabanlı kripto para projesi Audius ile ortaklık imzaladı. Audius müzik platformunu kullanan sanatçılar artık müziklerini “TikTok Sesleri” bölümü altında yayınlayabilecekler.
Audius, ilk olarak Ethereum tabanlı POA ağında başlatılmış ancak ekim ayında proje nispeten daha yüksek verimli rakibi olan Solana’ya geçiş yapmıştı. Bu ayın başlarında aylık beş milyon kullanıcıya ulaştığını duyuran Audius’un bu büyüklüğü, onu blok zincir teknolojisiyle desteklenen en yaygın kullanılan uygulamalardan biri haline getirdi. Audius, az bilinen sayısız sanatçının yanı sıra, Amerikan DJ Skrillex gibi bazı büyük isimleri de çekmeyi başardı. Dünyada oldukça popüler olan video akış platformu TikTok’un da hatrı sayılır olan büyüklüğü göz önüne alındığında, imzalanan ortaklık her iki platform için oldukça iyi gelişmelere kapı açacak gibi görünüyor.
Bir diğer popüler müzik uygulaması olan Spotify, sanatçılara ödediği düşük ücretler nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekiyor. TikTok bunun üzerine Spotify ile ortaklık kurmuştu. Audius, sanatçılara stake yoluyla kazanç elde etmek için kullanılabilecekleri AUDIO isimli kendi kripto para birimini sunuyor. Dileyen sanatçılar direkt olarak AUDIO ile ödeme alabiliyor, dileyenler de staking yapabiliyor. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında Audius, platforma NFT entegrasyonu sağlanacağını duyurdu.
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