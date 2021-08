Mark Cuban ve Elon Musk Dogecoin’i Tekrar Uçuşa Geçirdi

NFT‘ler kripto piyasalarını yönlendirmeye devam ediyor. Yeni çıkan ve çıktığı gibi popüler olan bir NFT serisi, Solana‘yı 64 dolar seviyelerine ulaştırarak tarihi rekorunu kırmasını sağladı. Solana’nın artması ile Solana ekosisteminde bulunan Fantom, Serum, Raydium gibi kripto paralarda da önemli fiyat artışları yaşandı.

Solana dünden beri yaşadığı %50’lik yükseliş ile fiyatını 64 dolar seviyelerine çıkardı. Toplam market hacmini arttıran Solana, Coingecko.com’a göre market hacminde Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap gibi rakiplerini geride bırakarak ilk 10 kripto para arasına girmeyi başardı. Binance üzerinde 64.9 dolar seviyesine çıkan Solana ardından geri çekilme yaşayarak 60.5 dolar seviyelerine geldi. Şu anda ise 61 dolar seviyelerinde kendisine alıcı buluyor.

Solana’nın yükselmesi ile birlikte Solana ekosisteminde bulunan diğer kripto paralarda da ciddi artışlar gözlemlendi. Dünden bu yana Solana ekosisteminde bulunan Fantom (FTM) %25 artarak 0.4 dolar seviyesine, Serum (SRM) %50 artarak 7.45 dolar seviyesine ve Raydium (RAY) %45 artarak 6.8 dolar seviyesine ulaştı. Solana’nın çok büyük bir ekosisteme sahip olduğunu ve bu ekosistemde bir çok kripto para bulunduğunu da belirtelim.

Solana ekosisteminin yaşadığı bu dramatik yükseliş aslında Degenerate Ape Academy’nin Solana blok zincirinde kurmuş olduğu yeni NFT serisi Degen Apes’in (yozlaşmış maymunlar) satışa sunulmasıyla birlikte geldi. 10 bin adet hepsi birbirinden farklı olan ve fiyatları 100 bin SOL’a kadar çıkan çizgi maymunların resimleri yaklaşık 8 dakika içerisinde tükendi ve alım satımda kullanılan toplam hacim 96 bin SOL (yaklaşık 6 milyon dolar) seviyelerine ulaştı.

NFT (Non-Fungible Token), blok zinciri üzerinde sizin bir sanat veya müzik parçasına ve hatta bir konser biletine sahipliğinizi gösteren dijital olarak saklanan bir fiş gibi düşünülebilir. Ethereum blok zincirinin devasa boyutunu kullanarak bu alanda da lider konumda bulunuyor. Ancak Solana’nın da yaptığı bu ataklar ile Ethereum’un tahtına göz diktiği görülüyor.

Degenerate Ape Academy ekibi satışların tükenmesinin ardından yaptıkları açıklama ile tüm NFT’lerin 8 dakika içerisinde tükendiğini ve işlemlerin sorunsuz geçmediğini bildirdi. Bu kadarının beklenmediği, yaşanan yoğun ilgi altında zorlanan ekip, bir çok yanlışın yapıldığını ve “en iyi ihtimalle boktan” bir satış gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

We sold out in 8 minutes. Holy Ape.

No the drop was NOT smooth. It was shitty at best. We did A LOT wrong and the team was overwhelmed with the wave that hit us in the past week. It was exponentially bigger than we thought. Please ape rage in the comments /1 pic.twitter.com/HCccxoSoQn

— Degenerate Ape Academy 🎓 (@DegenApeAcademy) August 15, 2021