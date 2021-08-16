Mark Cuban ve Elon Musk Dogecoin’i Tekrar Uçuşa Geçirdi

Dogecoin , geçtiğimiz ay kripto para piyasasındaki genel düşüşün ardından en hızlı toparlanan kripto para olarak karşımıza çıktı.

Şu anda 0,34$ seviyesinden işlem gören Dogecoin, 1 hafta içinde %41 dünden beri ise %15 artış göstermiş durumda.

Haftasonu yaşanan bu dalgalanma ise ünlü yatırımcı ve NBA kulüplerinde Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın Dogecoin’i övmesiyle birlikte ise daha da çok yükseldi. Böyle bir durum meydana geldiği zaman ise hepimizin bildiği ünlü fütüristik girişimci Elon Musk’ta geri durmadı ve o da harekete geçti.

Cuban , 13 Ağustos Cuma günü Dallas Mavericks ürünlerini satın alan taraftarlara, ödemelerini Dogecoin ile yapmaları halinde özel indirimlerden ve kampanyalardan faydalanabileceklerini duyurduğunda ise Dogecoin yükselmeye başlamıştı.

Cuban daha sonra yaptığı bir röportajda “Dogecoin, ödeme aracı olarak kullanılabilecek kripto paraların en güçlüsüdür” dedi. Cuban bu demeçi verdikten hemen sonra manşetlerde yer aldı ve haliyle Dogecoin’de yükseliş üstüne yükselişe geçerek %11’lik bir artış gerçekleştirdi.

Elon Musk ise bütün bunların üstüne Mark Cuban’ın haberine yanıt vererek, “Bir süredir bundan bahsediyorum” yanıtını tweetledi.