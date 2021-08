Watford FC yeni sezon formalarına Dogecoin ’i dahil edecek!

İngiliz spor kuruluşu The Athletic’in bildirdiğine göre dev İngiliz futbol takımı Watford FC oyuncuları bu sezon formalarında Dogecoin giyecek. İddia edilen bilgilere göre meme kripto para, Watford formalarının iç saha, deplasman ve alternatif formalarının hepsinde yer alacak.

Medyada yayılan bilgilere göre dev İngiliz futbol takımı Watford, yeni sezon formalarında Dogecoin’i bulunduracak. İddialar, anlaşmanın 970.500 dolar değerinde olduğu yönünde. Bedel, Stake.com tarafından karşılanacak. Ödemenin kripto para ile olacağı iddiaları da The Athletic tarafından bildiriliyor.

Watford ile sponsorluk anlaşması olan Stake.com için kripto para alanı yeni değil. 2019-2020 futbol sezonunda da futbolcular Bitcoin logolu formayı giymişti. Stake.com, yatırımcıları heyecanlandırmak ve harekete geçirmek için 10 milyon adet DOGE hediye edeceğini bildirdi. Stake.com ile beraber yapılan anlaşma, DOGE topluluğu tarafından olumlu karşılandı. Şaka amacıyla ortaya çıkan meme altcoinin fiyatı son bir haftalık süreçte %20 değer kazandı. Yazı sırasında ise 0,29 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi kripto para piyasası tarafından oldukça iyi bilinen bir gerçek. Ünlü CEO, son zamanlarda pek bir etkisi olmasa da çoğu zaman attığı tweetler ile beraber popüler altcoinin fiyatında büyük etki yaratmakta. Musk’ın Dogecoin ile ilgili en son açıklaması da Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın Dogecoin için “en güçlü değişim aracı” olduğunu söylemesine yanıt olarak geldi.

HWP olarak bildirdiğimiz gibi Dallas Mavericks bir süre önce Dogecoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı. Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, takımın DOGE kabul etmeye başladığından beri önemli bir satış geliri elde ettiğini ifade etti.

Mark Cuban, katıldığı bir programda DOGE için “Mal ve hizmet alımı için kullanılabilecek bir araç” ifadesini kullandı. CNBC, resmi Twitter hesabı üzerinden Mark Cuban’ın Dogecoin için en güçlü değişim aracı olduğunu ifade ettiğini söylediği bir haber paylaştı. Elon Musk, tweete yanıt olarak “bir süredir bunu söylüyorum” diyerek Mark Cuban’a katıldığını belirtti.

Mark Cuban says dogecoin is the 'strongest' cryptocurrency as a medium of exchange (via @CNBCMakeIt) https://t.co/EoOCJ3aIll

