Türkiye’de milyonlarca kişinin tercih ettiği Spotify, uzun süredir müzikseverlerin alışkanlıklarını belirleyen platformların başında geliyor. Peki hiç düşündünüz mü, yıllardır emek vererek oluşturduğunuz çalma listelerini başka bir servise taşımak mümkün olsa hayatınız nasıl kolaylaşırdı? İşte şimdi bu soru gerçek oldu. Spotify çalma listeleri artık Apple Music’e aktarılabiliyor.

Spotify çalma listesi Apple Music’e aktarmak isteyenler yaşadı!

Spotify kullanıcılarının en çok talep ettiği özelliklerden biri sonunda hayata geçti. Artık Spotify çalma listesi aktarma özelliği sayesinde, platformda oluşturduğunuz tüm listeleri kolayca Apple Music uygulamasına taşıyabileceksiniz. Bu gelişme, özellikle Türkiye’deki müzik tutkunları için önemli bir kolaylık sunuyor.

Böylece farklı uygulamalarda aynı listeleri tekrar tekrar oluşturma zahmeti ortadan kalkacak. Bu yenilik, kullanıcıların başka servislere geçerken kaybettikleri müzik arşivlerini korumalarına imkân tanıyor. Özellikle binlerce şarkıdan oluşan listelere sahip olanlar için bu büyük bir avantaj. Aynı zamanda Apple Music, Türkiye’deki kullanıcı tabanını büyütmek için böyle bir fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: iPadOS 26 resmen çıktı! Özellikleri neler, nasıl yüklenir?

Apple Music’e Spotify listeleri nasıl aktarılır?

Spotify çalma listelerinizi Apple Music’e taşımak için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

iPhone veya iPad ’inizde Müzik uygulamasını açın.

veya ’inizde Müzik uygulamasını açın. Ayarlar > Uygulamalar > Müzik > “Diğer Hizmetlerden Müzik Aktar” seçeneğine gidin.

Eğer seçenek görünmüyorsa, tarayıcıdan music.apple.com adresine gidin, giriş yaptıktan sonra profil sekmesinden “Müzik Aktar”ı seçin.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Sadece kullanıcının kendi oluşturduğu çalma listeleri aktarılabiliyor. Hazır listeler veya takip edilen listeler bu kapsamda yer almıyor. Ayrıca hesabınızı Apple Music ile eşleştirmeniz gerekiyor.

Kullanıcılar, görsel düzeni bozulmadan şarkılarını birebir şekilde Apple Music kütüphanesine taşıyabiliyor. Özellikle mobil cihazlarda basit birkaç adımla işlem tamamlanıyor olması, müzik servisleri arasındaki geçişi neredeyse görünmez hale getiriyor.

Uygulamalar arasındaki bu köprü, sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda DJ’ler, içerik üreticileri ve sosyal medya üzerinden çalma listelerini paylaşanları da yakından ilgilendiriyor. Artık hazırlanan bir liste yalnızca tek uygulamada kalmayacak, kolayca Apple Music ekosistemine de aktarılabilecek. Bu da müzik paylaşım kültürünü daha erişilebilir hale getiriyor.

Spotify çalma listelerinin Apple Music platformuna taşınabilmesi, dijital müzik dünyasında kullanıcı odaklı bir devrim niteliği taşıyor. Türkiye’deki müzikseverler için bu yenilik, hem vakit hem de emek tasarrufu anlamına geliyor. Bundan sonra tercih tamamen kullanıcıya kalacak.

Müzik deneyimini bu yenilikle birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce uygulamalar arasındaki rekabet Türkiye’de kullanıcıların lehine mi sonuçlanacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!