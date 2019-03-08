Cuma Raporu #40: Aliexpress “vergisi”, S10 satışları ve dahası

Cuma Raporu #40 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #40 haberleri
Galaxy S10 satışları ne durumda? – Sektörden aldığımız duyumlara göre satışlar beklentilerin üstünde seyrediyor.
Huawei, ABD’ye dava açtı – Şirket ABD’nin yaptırımlarının haksız olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor.
Aliexpress siparişlerinde “sunum ücreti” – Bugüne kadar nadiren alınan “gümrüğe sunum ücreti” birçok kullanıcının belirttiğine göre tüm gönderilerden alınmaya başladı.
Honor, üç yeni ürününü satışa sunuyor – Honor 7S, 8A ve Band 4 modelleri A101 mağazalarında satılacak.
Netflix Türkiye fiyatlarına zam mı geliyor? – Bazı kullanıcılarda tüm paketlere belli oranda bir zam gelmiş görünüyor.
AnTuTu en iyi Çin telefonlarını sıraladı – Şirket fiyat skalasına göre dört farklı kategoride liste yayınladı.
Mark Zuckerberg’ten yeni blog yazısı – Facebook’un kurucusu paylaştığı gönderide Facebook gizlilik odaklı bir platform olacak dedi.
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