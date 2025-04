GeForce Now, bu hafta da oyunseverlere nefes aldırmayacak bir içerik güncellemesiyle karşımıza çıktı. GeForce Now haftanın oyunları listesi açıklandı ve platforma eklenen yeni yapımlar oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. İşte GeForce Now eklenecek oyunlar!

GeForce Now 8 yeni oyun ekleniyor

Bu haftaki GeForce Now eklenen oyunlar arasında en çok öne çıkan yapımlar; Steam ve Xbox’ta yayınlanan The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, sanat tarzıyla dikkat çeken Clair Obscur: Expedition 33 ve zombi temasını sevenlere hitap eden Dead Rising Deluxe Remaster Demo oldu.

İşte GeForce Now eklenecek oyunlar:

Clair Obscur: Expedition 33 – (Steam ve Xbox, PC Game Pass’te mevcut – 24 Nisan)

– (Steam ve Xbox, PC Game Pass’te mevcut – 24 Nisan) Dead Rising Deluxe Remaster Demo – (Steam)

– (Steam) Sands of Aura – (Epic Games Store)

– (Epic Games Store) Ace Attorney Investigations Collection Demo – (Steam ve Xbox, Microsoft Store üzerinden erişilebilir)

– (Steam ve Xbox, Microsoft Store üzerinden erişilebilir) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Yeni sürüm (Steam ve Xbox, PC Game Pass’te mevcut – 22 Nisan)

– Yeni sürüm (Steam ve Xbox, PC Game Pass’te mevcut – 22 Nisan) Sunderfolk – Yeni sürüm (Steam – 23 Nisan)

– Yeni sürüm (Steam – 23 Nisan) EXFIL – (Steam)

– (Steam) Ace Attorney Investigations Collection – (Steam ve Xbox, Microsoft Store üzerinden erişilebilir)

Bulut oyun sistemini Türkiye fiyatlarıyla değerlendirdiğimizde; Ultimate paket aylık 680 TL, Performance paketi ise haftalık 150 TL’den başlıyor. Oyunlara kesintisiz erişim sunan bu hizmet, yüksek donanım yatırımı yapamayan oyuncular için adeta bir kurtarıcı.

GeForce Now dünyasında bu hafta gerçekten hareketli geçiyor. GeForce Now haftanın oyunları listesinde herkesin zevkine uygun bir oyun bulmak mümkün.

GeForce Now eklenen oyunlar listesinin sürekli yenileniyor olması, servisin canlı kalmasını sağlıyor. Bulut oyun teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte GeForce Now gibi platformlar daha da önemli hâle geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.