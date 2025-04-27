Ubisoft, son günlerde oldukça çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. Avusturya merkezli bir veri koruma ajansı, Ubisoft tek oyunculu yapımlarında, kullanıcıların verilerini gizli gizli topladığını öne sürdü. Ubisoft için bu iddialar doğru çıkarsa, ciddi yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olabilir.

Ubisoft verileri mi çalıyor?

Avusturyalı Noyb adlı ajansın açıklamalarına göre, Ubisoft herhangi bir yasal gerekçeye dayanmadan, yani tamamen yasa dışı biçimde kullanıcı verilerini topluyor. Bu veri toplama işlemini mümkün kılmak için, oyuncuların bazı tek kişilik oyunlarda bile internet bağlantısına zorunlu bırakıldığı iddia ediliyor.

Avrupa Birliği’nin GDPR düzenlemelerine göre, Ubisoft eğer suçlu bulunursa, 92 milyon euro’ya kadar varan bir cezayla karşılaşabilir. Oldukça geniş bir oyuncu kitlesi bulunan Ubisoft için bu iddialar, marka güvenilirliği açısından büyük bir risk oluşturuyor.

Şu anda Ubisoft tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Süreç ilerledikçe daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. Kullanıcı verilerinin gizliliği gibi hassas bir konuda, böylesine büyük bir firmanın adının geçmesi, oyuncular arasında da endişe yaratmış durumda.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Plus kaldırılacak oyunlar belli oldu! (Mayıs 2025)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.