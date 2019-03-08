Çin siparişlerine “gümrük sunum ücreti” uygulamasında artış!

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AliExpress ve GearBest gibi Çin kaynaklı alışverişlere dikkat çekmişti. Albayrak, geçen yıl Çin üzerinden Türkiye’ye 26 milyon zarf geldiğini ve bunlardan herhangi bir vergi alınmadığını belirtmişti. Bu açıklamadan sonra, AliExpress başta olmak üzere Çin kaynaklı alışveriş sitelerinden sipariş eden birçok insan, bugüne kadar pek uygulanmayan “gümrük sunum ücreti“nin artık daha sık uygulandığından şikayetçi.

Gümrük sunum ücreti nedir?

Sözünü ettiğimiz ücret aslında yeni bir uygulama değil. Bugüne kadar ticari amaçla birden fazla ürün barındırdığı düşünülen şüpheli paketlerin incelenmesinden sonra alınan bir ücret. Bu işlem sonrası siparişi veren kişiye 0.70 TL gümrük vergisi ve 4.50 TL gümrük sunum ücreti ile beraber toplamda 5.20 TL‘lik bir fatura çıkıyor.

Hem sosyal medya hem de EkşiSözlük gibi birçok platformda insanlar, son açıklamalardan sonra bu ücretin hemen hemen tüm paketler için alınmaya başlandığını belirtiyor. Yani eskiden çok nadiren alınan 5.20 TL‘lik bu ücret, artık çok daha sık bir şekilde alınmaya başlanmış.

Gümrük vergisi ne durumda?

Yurtdışından getirilen ürünlerde uygulanan vergi sınırı, birkaç yıl önce 75 Euro idi. Ancak yapılan düzenlemeler sonrası bu sınır önce 30 Euro‘ya ardından ise geçtiğimiz yıl başında 22 Euro‘ya düşürülmüştü. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi şu anda Türkiye’de de yurtdışından ülkeye giriş yapan ve 22 Euro‘yu aşan siparişlerden vergi alınıyor.