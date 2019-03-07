AnTuTu şubat ayının en iyi Çinli telefon listesini açıkladı!

AnTuTu Çin menşeili telefonlar için Şubat 2019 en iyi telefonlar listelerini yayınladı. Akıllı telefonlar Çin’deki satış fiyatı üzerinden farklı listelere ayrıldı. İlk liste 0-999 Yuan, ikinci liste 1000-1999 Yuan, üçüncü liste ise 2000-3000 Yuan, son olarak dördüncü liste ise 3000 Yuan üstü en iyi telefonlarını sıralıyor.

İlginizi çekebilir: Huawei, ABD’ye dava açtı!

Fiyatlarına göre listeler oluşturuldu!

Birinci listede 0-999 Yuan arası en iyi akıllı telefonlar sıralanırken, listenin birinci sırasını 999 Yuan fiyatıyla Redmi Note 7 alırken, 948 Yuan fiyatı ile Lenovo K5 Pro onu takip eden ikinci cihaz oldu. Listenin üçüncü sırasını ise 899 Yuan fiyatı ile Meizu Note 8 aldı.

Listenin devamı ise sırayla Redmi 6A, Honor 8C, Honor 8A, Redmi 6, Lenovo S5, Meizu V8 ve Lenovo K5 Note olarak görünüyor.

İkinci listede 1000-1999 Yuan arası en iyi akıllı telefonlar sıralanırken, listenin birinci sırasını 1299 Yuan fiyatıyla Meizu X8 alırken, 1149 Yuan fiyatı ile Xiaomi Mi 6X onu takip eden ikinci cihaz oldu. Listenin üçüncü sırasını ise 1398 Yuan fiyatı ile Lenovo Z5s aldı.

Listenin devamı ise sırayla Huawei Nova 2s, Nubia Z18 mini, Xiamo Mi 8 SE, Vivo Z1, Honor Play, Vivo Z3, Lenovo Z5 olarak görünüyor.

Üçüncü listede 2000-2999 Yuan arası en iyi akıllı telefonlar sıralanırken, listenin birinci sırasını 2299 Yuan fiyatıyla Xiaomi Mi 8 alırken, 2999 Yuan fiyatı ile Xiaomi Mi 9 onu takip eden ikinci cihaz oldu. Listenin üçüncü sırasını ise 2398 Yuan fiyatı ile Meizu 16th aldı.

Listenin devamı ise sırayla Nubia Red Magic Mars, Nubia Z18, Xiaomi Mi 2s, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Honor V20, Mi 8 Pro, Nubia Red Magic olarak görünüyor.

Son olarak 3000 Yuan üzeri en iyi akıllı telefonlar sıralanırken, listenin birinci sırasını 3099 Yuan fiyatıyla Xiaomi Black Shark alırken, 3098 Yuan fiyatı ile Meizu 16th Plus onu takip eden ikinci cihaz oldu. Listenin üçüncü sırasını ise 3199 Yuan fiyatı ile Black Shark Helo aldı.

AnTuTu listesinin devamı ise sırayla Xiaomi Mi MIX 3, Nubia X, OnePlus 6T, OnePlus 6, Honor Magic 2, Huawei Mate 20, Vivo NEX Ultimate olarak görünüyor.