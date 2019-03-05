Netflix Türkiye fiyatları zamlanacak mı? Resmi açıklama geldi!

Netflix, ülkemizde oldukça fazla kullanılan platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Bazı kullanıcılarda çıkan yeni fiyatlar, Netflix Türkiye’nin ülke fiyatlarında yapacağı güncellemeye işaret ediyor.

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Netflix Türkiye: Fiyat politikaları test ediliyor

Netflix Türkiye tarafından denenen bu yeni fiyat politikasına göre, Temel Paket 15.99 TL’den 19.99 TL’ye, Standart Paket 27.99 TL’den 34.99 TL’ye son olarak 39.99 TL olarak görünen en üst paket 49.99 TL’ye çıkıyor.

Yeni abonelikler üzerinde görünen bu yeni fiyatlar, bazı kullanıcılarda görülürken bazı kullanıcılarda görülmüyor. Konuyla ilgili Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada, “Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğruluğundan emin olmak.” Dendi.

Sizde paketinizin fiyatını kontrol edebilirsiniz. Peki bu politika hakkında ne düşünüyorsunuz?