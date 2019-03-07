Huawei, ABD’ye dava açtı!

Çinli telekomünikasyon üretici Huawei, ABD’de işlerini sınırlayan ve satışlarını durduran yasanın, anayasaya aykırı olduğunu belirterek hükümete karşı dava açtı.

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“Mahkemenin kararını bekliyoruz”

Geçtiğimiz ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan ve Huawei cihazların kullanımını yasaklayan yeni yasa için şirket mahkeme başvurdu. Şirket, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına göre bir federal mahkemede hükümete karşı dava açtı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping, konuyla ilgili herhangi bir kanıt olmadığını son çare olarak mahkemeye başvurduklarını söyletti.

Ping, “Bu yasak sadece yasalara aykırı değil, aynı zamanda Huawei’nin adil bir şekilde rekabet etmesini engelleyerek sonuçta ABD’li tüketicilere zarar veriyor. Mahkemenin kararını bekliyoruz.” Diyerek sözlerine devam etti. Aynı zamanda suçlamaların tamamını reddettiklerini de açıklamalarda söyledi.