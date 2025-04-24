Bu videoda Ersin belirli süredir kullandığı HONOR markasının en tepe modeli olan HONOR Magic7 Pro modelini değerlendiriyor. Telefonun her yönüyle üst seviyeye hitap ettiğini dile getirirken beğenmediği özelliğini de söylemeden geçemiyor.

Peki siz HONOR Magic7 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Magic7 Pro’yu aranızda kullanan ya da satın almayı düşünenler var mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

HONOR Magic7 Pro inceleme: https://youtu.be/fex5dnNsQGI

HONOR Magic7 Pro haftalar sonra: https://youtu.be/ocYJ6cyMB_A

HONOR Magic7 Pro vs Magic6 Pro: https://youtu.be/SOnOXMrr8do

HONOR Magic7 Pro kullanıcı deneyimi: https://youtu.be/COZ-EnS1kT4

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