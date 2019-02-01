Cuma Raporu #35: Honor 10 Lite fiyatı, katlanabilir telefon ve dahası

Cuma Raporu #35: Honor 10 Lite fiyatı, katlanabilir telefon ve dahası

1 Şubat, 2019 Cuma Raporu, Genel, VİDEO 0 yorum

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Cuma Raporu #35 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #35 haberleri

Honor 10 Lite fiyatı açıklandı – Telefonun 32 GB’lık sürümü 1799 TL, 64 GB’lık sürümü ise 1999 TL fiyatla satılacak.

Oppo Türkiye lansmanı gerçekleştirildi – Çinli üretici ülkemize RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 olmak üzere 3 modelle giriş yaptı.

Samsung son çeyrek sonuçlarını açıkladı – Şirketin faaliyet kârı geçen yılın aynı çeyreğine oranla %28.7 gelirleri ise %10.2 oranında geriledi.

Samsung’un katlanabilir telefonu için yeni sızıntı – Aldığımız bilgiye göre Mayıs ayı gibi satışta olacak cihazda 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı olacak.

Tansu Yeğen’e önemli görev – Yeğen, 30 ülkeyi kapsayan bölgenin başına geçirildi ve şirket merkezi İstanbul oldu.

Sony Xperia XZ4 için kamera sızıntısı – MWC 2018’te tanıtılacak telefonda üçlü kamera sistemi olması beklenirken ana kamera 52 MP olabilir.

Apple ürünlerine indirim geliyor – Tim Cook, Türkiye’de satışların düşmesi sonrası indirim yapılacağını açıkladı.

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