Apple ürünlerine indirim geliyor!

Apple’da son dönemde işler pek iyi gitmiyor. Özellikle Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerde satışları ciddi oranla düşen şirket, bunun bir sonucu olarak beklentilerin altında kalan mali sonuçlarla karşı karşıya. Bu gidişat sonrası şirketin CEO’su Tim Cook, Reuters’a verdiği röportajda hem şirketin durumunu değerlendirdi hem de önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili net bilgiler verdi.

Geçtiğimiz dönemde doların diğer para birimlerine karşın değerinin yükselmesine dikkat çeken Cook, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte Türk Lirası’nın dolar karşısında %33 değer kaybettiğini söyledi. Hem dolar kuru hem de geçtiğimiz yıl ABD ile yaşanan gerginlik sonrası, şirketin Türkiye’den elde ettiği gelirler bir önceki yıla göre 700 milyon dolar geriledi. Tim Cook konuşmasında Türkiye ile beraber Rusya, Brezilya ve Hindistan’da da dolar kuru nedeniyle benzer sorunlar yaşandığını belirtti.

Apple ürünlerine indirim yolda



Röportajın belki de en önemli açıklaması, şirketin ülkemizde ürünlerine indirim yapacak olması. Henüz bu indirimin ne zaman gerçekleştirileceği ile alakalı bir bilgi yok. Ancak Tim Cook, dolar kuru nedeniyle fiyatların arttığı ülkelerde indirim yapılacağını net bir şekilde belirtiyor. Ayrıca şirketin Finans Direktörü Luca Maestri, fiyat ayarlamasının Apple Music ve App Store gibi servisleri kapsamayabileceğini belirtiyor. Yani büyük ihtimalle iPhone, iPad ve MacBook gibi donanım ürünlerinde indirim görmemiz olası.