Oppo ile ilgili ne düşünüyoruz? (VİDEO)

Oppo markası, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye resmi olarak giriş yaptı ve akıllı telefonlarını satmaya başladı. Hemen akabinde şirket bir medya basın toplantısı düzenledi ve yeni akıllı telefonlarını basına tanıttı. Biz de katıldığımız etkinlikte markanın ülkemize gelişini ve şu an satışta olan akıllı telefon modellerini yorumladık.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Oppo hangi akıllı telefonlarını Türkiye’de satıyor?

Şu anda şirketin RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleri satışta. Telefonların fiyatları sırasıyla 4999 TL, 2999 TL ve 2199 TL olarak listeleniyor. Ülkemizde satılan modellerden en güçlü ve en pahalısı olan RX17 Pro modelinin daha önce kutu açılışını ve SuperVOOC hızlı şarj testini kanalımızda gerçekleştirmiştik. İlgili videolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

İlgili içerik: RX17 Pro kutudan çıkıyor

İlgili içerik: SuperVOOC şarj testi