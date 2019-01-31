Sony Xperia XZ4, 52 MP’lik kamerayla gelecek!

Sony Xperia XZ4 modelinin temel özellikleri dün ortaya çıkmıştı. Bugün ise Xperia XZ4‘ün 52 MP‘lik çok yüksek çözünürlükteki bir kamera sensörüyle geleceği belli oldu.

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Sony Xperia XZ4 kamera özellikleri

Sony Xperia XZ4‘ün 52 MP çözünürlükteki ana kamerası, bir akıllı telefon kamerasının sahip olduğu en yüksek çözünürlüğe sahip. Bu konudaki bir önceki rekor ise Honor View 20‘nin 48 MP‘lik kamerasındaydı. Sony Xperia XZ4, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. F/1.6 diyafram açıklığındaki 52 MP‘lik ana kameraya, f/2.6 açıklığındaki 16 MP‘lik telephoto (optik zoom) kamerası ve f/1.4 açıklığında 0.3 MP çözünürlükteki tarama yapan ToF sensörü eşlik edecek.

Bu 52 MP‘lik sensör, her dört pikseli bir piksele indirerek kullanıcılarının daha iyi gece fotoğrafları çekmesine imkan sağlayacak. Bu teknoloji daha önce HTC gibi üreticilerin telefonlarında Ultra Piksel adıyla kullanılmıştı.

Sony Xperia XZ4‘ün diğer özelliklerine baktığımızda; cihazın 6.5 inç boyutunda, 21:9 formatında ve QHD+ çözünürlükte devasa bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan telefonun donanımı 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla da güçlendirilmiş.

Sony‘nin yeni amiral gemisi Sony Xperia XZ4′ü MWC etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Ama duyumlara göre telefonun piyasaya çıkışı yaz aylarını bulabilir.