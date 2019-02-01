Honor 10 Lite modeli, ülkemizde bugünden itibaren satılmaya başlanacak. Bu videomuzda, 32 GB’lık sürümü 1799 TL’ye satılacak modelin kutusunu açıyoruz. Cihazın 64 GB”lık sürümü ise 1999 TL fiyatla listelenecek.

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Honor 10 Lite özellikleri

6.21 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan telefon, “damla çentik” adı verilen tasarım anlayışına sahip. Cihazın ön tarafında büyük oranda ekran yer alırken, sadece ön kameranın olduğu bölüm çentikle ayrılmış durumda. Tasarım tarafında cihazın microUSB kullandığını da belirtelim.

Gücünü Kirin 710 işlemcisinden alan modelde ülkemizde satılacak olan varyasyon 3 GB RAM kullanıyor. Depolama alanı ise 32 GB veya 64 GB olarak değişiyor. Bu iki modelin fiyatları da 1799 TL ve 1999 TL olarak sıralanıyor. Arka tarafta yapay zeka destekli 13 MP + 2 MP çift kamera sunan modelde ön tarafta da yapay zeka desteği mevcut. Selfie kameramız ise 24 MP olarak öne çıkıyor. Son olarak cihazda 3400 mAh kapasiteli bir pil olduğunu da söyleyelim.