Samsung akıllı telefon satışlarında düşüş yaşadı!

Samsung geçen yılın son çeyreğinin ve genel yıl toplamının finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın son üç ayında akıllı telefon satışlarının düşmesine rağmen şirket yılı rekorla kapadı.

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Samsung yılı nasıl kapadı?

Mobil cihaz satışlarının düşmesine rağmen, Samsung‘un BT (Bilişim teknolojileri) ve Mobil İletişim bölümü, 5G ekipman kurulumlarının ve LTE ağlarının genişletilmesinin şirketi karlı konuma getirdiğini belirtti. Güney Koreli teknoloji devinin ülkesinde ticari 5G hizmetlerini sunması ve 20 Şubat‘ta amiral gemisi Galaxy S10‘u tanıtmasının ardından gelirlerini ve akıllı telefon satışlarını artırması bekleniyor.

Son iki yıldır, Samsung bellek yongası satışları sayesinde yüksek karlar ediyordu ama artık işler değişmeye başladı. Q4 2018, 2017 yılının başından bu yana şirketin gelirlerinde yıllık bir artış görülmeyen ilk çeyrek dönemi oldu. Şirket, büyük donanım müşterilerinin, fiyatların dahada düşeceğini umarak siparişlerini geri çektiklerini belirtti.

Samsung’un 2019’da düşen akıllı telefon satışlarını artırmaya çalışması, S ve Note serileri için agresif bir tanıtım yapması bekleniyor. Son yıllarda daha uygun fiyatlı Çin menşeli akıllı telefonların yükselişe geçmesi majör telefon üreticilerini zora sokuyor.