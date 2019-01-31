Tansu Yeğen, UiPath’te 30 ülkeyi kapsayan ve merkezi İstanbul olan bölgenin başına geçti!

Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka yazılım şirketi UiPath, Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen’i içlerinde Türkiye, Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsrail, Litvanya ve Ukrayna’nın da bulunduğu 30 ülkeyi kapsayan bölgenin başına getirdi. 30 ülkeden oluşan bölgenin merkezi İstanbul oldu.

Tansu Yeğen artık 30 ülkeyi kapsayan bölgenin başında

Dünyada kurumsal robotik süreç otomasyonu pazarında lider konumda bulunan UiPath’in yazılım robotları hızlıca kurumlara uyum sağlarken, çalışanların tekrarlanan ve sıkıcı işlerini onlar adına daha hızlı ve hatasız gerçekleştiririyor. Bu sayede, kurumların verimliliği ve bilgi işlem operasyonları kolaylaşırken, müşteri ve çalışan memnuniyeti artıyor.

UiPath, Satış Başkanı Craig Bumpus, ‘‘Tansu Yeğen, 25 yılı aşan Türkiye ve Avrupa’daki teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe lider şirketlerde edinmiş olduğu satış, strateji ve iş ortakları alanındaki derin tecrübesiyle, UiPath için bu göreve yönelik en doğru seçim oldu. Yeğen, çok kısa süre içinde, Türkiye’de gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı, şirketimizin çok önem verdiği gelişen pazarlardaki büyüme faaliyetlerini üstlendi.’ dedi.

Faaliyetlerine başlamasının hemen ardından UiPath Türkiye ofisi, robotik süreç otomasyonunun sağladığı faydaların bilinirliğini artırmak konusunda etkin çalışmalar gerçekleştirdi. Aynı zamanda 200’ün üzerinde önemli müşterimiz ve 50 civarında iş ortağımızla önemli projelere imza attı.

Tansu Yeğen, ‘UiPath olarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha yakın destek olabilmek için, yeni bir bölge içinde farklı ülkelere genişliyoruz. UiPath, halihazırda Romanya, Türkiye ve Rusya’daki faaliyetlerine daha da kuvvetli bir şekilde devam edecek. Birçok ülkedeki ekibimle birlikte yakın çalışarak, yapay zeka destekli yazılım robotlarımızla yeni bölgemiz içindeki özel ve devlet kurumlarına hızlanmaları, verimlilik kazancı, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetlerinin artışı için önemli katkılarda bulunacağız’ açıklamasında bulundu.